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Евгений BadComedian сделал предложение Кате Клэп

Евгений BadComedian сделал предложение Кате Клэп

Москва, 16 января. Блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, сделал предложение своей избраннице Кате Клэп. Девушка ответила «да».

В своем влоге на YouTube Катя Клэп сообщила, что приняла предложение руки и сердца от своего коллеги. Она продемонстрировала помолвочное кольцо Tiffany с бриллиантом.

«Да, это правда. Не кликбейт и не розыгрыш. Просто я не умею нормально рассказывать о таких серьезных вещах. Для меня это все так непривычно. Я до сих пор не понимаю, как носить это кольцо? Снимать ли его во время уборки? А что будет, если я его где-то забуду?» — поделилась эмоциями Клэп.

Она попросила подписчиков рассказать, как те носят свои обручальные кольца и снимают ли их, занимаясь бытовыми делами.

Евгений BadComedian сделал предложение Кате Клэп

Баженов и Клэп встречаются уже много лет. Первое время пара скрывала свои отношения. В частности, в интервью Юрию Дудю BadComedian категорически отказался говорить о личной жизни. 

Пока пара не назначила дату свадьбы. Фанаты же уверены, что Катя Клэп и BadComedian не станут устраивать пафосное мероприятие, отметив событие с близкими и родными.

В своем ролике Клэп призналась также, что прошлый год был для нее лично непростым, поскольку пришлось столкнуться с серьезными психологическими проблемами — у девушки диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Из-за этого ей пришлось обращаться к специалисту. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать благодаря назначенным лекарствам.

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