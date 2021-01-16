Евгений BadComedian сделал предложение Кате Клэп

Москва, 16 января. Блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, сделал предложение своей избраннице Кате Клэп. Девушка ответила «да».

В своем влоге на YouTube Катя Клэп сообщила, что приняла предложение руки и сердца от своего коллеги. Она продемонстрировала помолвочное кольцо Tiffany с бриллиантом.

«Да, это правда. Не кликбейт и не розыгрыш. Просто я не умею нормально рассказывать о таких серьезных вещах. Для меня это все так непривычно. Я до сих пор не понимаю, как носить это кольцо? Снимать ли его во время уборки? А что будет, если я его где-то забуду?» — поделилась эмоциями Клэп.

Она попросила подписчиков рассказать, как те носят свои обручальные кольца и снимают ли их, занимаясь бытовыми делами.

Баженов и Клэп встречаются уже много лет. Первое время пара скрывала свои отношения. В частности, в интервью Юрию Дудю BadComedian категорически отказался говорить о личной жизни.

Пока пара не назначила дату свадьбы. Фанаты же уверены, что Катя Клэп и BadComedian не станут устраивать пафосное мероприятие, отметив событие с близкими и родными.

В своем ролике Клэп призналась также, что прошлый год был для нее лично непростым, поскольку пришлось столкнуться с серьезными психологическими проблемами — у девушки диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Из-за этого ей пришлось обращаться к специалисту. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать благодаря назначенным лекарствам.