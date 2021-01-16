США передали Украине 20 бронемобилей «Хамви» и более 80 лодок

Киев, 16 января. США передали более 80 лодок и 20 бронемобилей «Хамви» Украине, они поступят в украинские вооруженные силы, сообщило в Facebook посольство Соединенных Штатов в стране.

«Ничто не могло остановить доставку 20 «Хамви» для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и командования Сил специальных операций, а также 84 лодок для Военно-морских сил в рамках инициативы содействия безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Подробностей о доставленной технике посольство не сообщило.

По данным украинских СМИ, первую партию из 100 бронемобилей «Хамви» страна получила в 2015 году. В 2017 году США отправили еще 40 таких машин для украинской армии.

Ранее сообщалось, что Львовский бронетанковый завод (ЛБТЗ) собирается поставлять свои бронемашины «Дозор-Б» на экспорт. На Украине их называют созданными «по стандартам НАТО». О появлении заказа на новую поставку заявил директор ЛБТЗ Виктор Андрощук.