Часть россиян получит доплату к пенсии 10 тыс. рублей

Калининград, 16 января. Часть российских пенсионеров получит новую денежную выплату в размере 10 тыс. рублей весной этого года. На доплату могут рассчитывать жители Калининграда.

Как сообщает Primpress, ранее калининградские власти назначили новую единовременную денежную выплату для участников штурма Кенигсберга. Уже в текущем году они получат по 10 тыс. рублей.

Годом ранее участники штурма получили по 3 372 рубля. С принятием решения о дополнительной выплате пенсионеры получат по 13 372 рубля.

«Это очень важный для нас всех момент. Год юбилейный, 75 лет исполняется Калининграду и Калининградской области. Мы все готовимся к юбилею и хотим сделать для калининградцев и гостей настоящий праздник», — цитирует портал мэра города Андрей Кропоткин.

Ранее ФАН сообщал, что некоторым категориям россиян, получающим различного вида пенсии, с 1 февраля 2021 года могут увеличить размер пособий, выплат и компенсации. Они будут проиндексированы на коэффициент 1,049. Повышение выплат коснется Героев Советского Союза и России; полных кавалеров Ордена Славы; ветеранов; инвалидов; граждан, подвергшихся воздействию радиации; семей с детьми, а также некоторых других категорий получателей пенсий, пособий и выплат.

Также стало известно, что в Совете Федерации предлагают ввести беззаявительный порядок оформления пенсий по инвалидности. Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко полагает, что все необходимые данные о получателе пенсий по инвалидности Пенсионный фонд РФ может самостоятельно истребовать в федеральном реестре.