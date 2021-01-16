Что стало с российской красавицей, влюбившей в себя правителя Малайзии

Жизнь «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной напоминала сказку: девушка вышла замуж на правителя Малайзии Мухаммада V в 2018 году. Однако с появлением на свет ребенка, муж бросил Оксану с сыном Леоном и вернулся в свою страну. Недавно стало известно, что Воеводина пытается через суд обязать Мухаммада платить алименты малышу.

Вокруг свадьбы и развода Мухаммада V и Воеводиной до сих пор ходит много слухов. Отказавшийся от трона правитель Малайзии бросил впоследствии и свою супругу. А теперь торгуется из-за алиментов.

Слишком много просит

«Кем она меня считает? Биллом Гейтсом?» — цитирует «Лента.ру» султана Малайзии Мухаммада V.

Так он отреагировал на требование Воеводиной купить ей и ее ребенку особняк за 8 млн фунтов стерлингов (порядка 11 млн долларов), а также каждый месяц выплачивать ей и сыну алименты в размере 24 тыс. фунтов стерлингов (32,7 тыс. долларов). Отец посчитал, что Оксана слишком много требует для их общего ребенка.

В начале года Воеводина в Instagram поделилась новыми снимками годовалого Леона, который очень похож на отца. По ее словам, сейчас мальчик уже занимается гимнастикой три раза в неделю, а вскоре пойдет в развивающую школу.

Леон является единственным наследником бывшего султана Малайзии Мухаммада V. Но до сегодняшнего дня отец так ни разу и не поинтересовался судьбой ребенка. Мужчина уверен, что сына Оксана родила не от него.

Роскошная жизнь султана

Мухаммад дорожит частной жизнью, достоверных сведений о нем мало. В Сети сообщалось, что он любит экстремальные виды спорта и спортивную стрельбу. А также вел роскошный образ жизни. В частности, на нем были замечены швейцарские часы Astronomia Tourbillon от Jacob&Co стоимостью 540 тыс. долларов. Всего в мире 18 таких экземпляров. До того, как он покинул пост правителя Малайзии, ежегодно на его содержание выделялось 3,3 млн.

Согласно официальной информации, Мухаммад Фарис Петра учился в Оксфорде. В 2009 году после инсульта отца он стал регентом штата Келантан. Амбициозный политик выдавил своего младшего брата из Королевского совета правителей и в декабре 2016 года официально вступил в должность правителя Малайзии.

Он стал первым монархом, покинувшим престол по своей воле. Однако с политикой не завязал — будучи наследственным султаном Келантана, он продолжил исполнять свои обязанности — управлять штатом.

Шпионка из Москвы

В Малайзии брак с российской гражданкой не одобрили, несмотря на то, что Оксана приняла ислам, сменив имя на мусульманское Рихана, и отказалась от соцсетей. Кроме того, роман с российской моделью дорого обходился для монарха, что только подливало масла в огонь. В стране давно были недовольны страстью монарха к роскоши.

После 2014 года отношения между Малайзией и Россией обострились из-за сбитого над Донбассом пассажирского самолета. В стране поползли слухи, что «Мисс Москва» — шпионка, влюбившая в себя малайзийского султана по заданию Москвы.

Несмотря на проблемы, влюбленные сыграли пышную свадьбу в ноябре 2018 года в роскошном комплексе Barvikha Concert Hall на Рублевке. Вначале Оксана была в дорогом традиционном белом платье, а чуть позже надела хиджаб.

Отказался от сына

Для султана брак с «Мисс Москва» стал вторым. В 2004 году он женился на малайзийке Кангсадан Пипипакди из королевской семьи Паттани. Супруги развелись спустя четыре года, поскольку так и не смогли завести детей.

По данным СМИ, Воеводина вместе с женихом незадолго до свадьбы ездила в Германию, где прошла тщательное медобследование. После свадебного путешествия в Австралии, молодожены вернулись в Малайзию.

Скоро стало известно о беременности Оксаны. Однако тут для россиянки счастливая семейная жизнь закончилась: когда жена была на четвертом месяце беременности, Мухаммад обвинил ее в измене и решил развестись.

Воеводина вернулась в Россию, где и родился Леон. Бывший султан, несмотря на требования экс-супруги, отказывается признавать сына, заявляя, что его отцом может быть любой мужчина азиатской внешности. Он неоднократно сообщал СМИ, что уже пожалел о своем решении жениться на Оксане и оставить трон.

Споры из-за алиментов не утихают до сих пор. Бывший правитель Малайзии в итоге согласился создать фонд для Леона в размере 250 тыс. долларов и отправить в течение десяти месяцев 100 тыс. долларов на его содержание. Однако он поставил жесткое условие: Воеводина навсегда должна о нем забыть и больше ничего не требовать. Он также ждет, что его бывшая супруга удалит публикации в соцсетях.

В СМИ появилась информация, что королевский двор давил на Воеводину, требуя больше не выставлять в соцсетях снимки ребенка. По мнению Оксаны, подобному поведению есть простое объяснение: в будущем семья монарха не хочет отдавать трон ее сыну.