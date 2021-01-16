Цены на газ для населения изменятся на Украине

Киев, 16 января. Правительство Украины собирается на треть снизить цены на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр, но понижение тарифа будет действовать только до конца отопительного сезона.

«Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Далее будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение», — цитирует премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля RT.

В ближайшее время постановление о снижении тарифов на газ принять должно правительство Украины. По словам депутата от фракции «Слуга народа» Юлии Гришиной, сумма выплат должна сократиться на 500-800 гривен.

Корректировке предшествовал серьезный рост тарифа, что привело к волне протестов, отмечает издание. В июне за кубометр газа жители Украины платили 2,78 гривны, к январю цены установились в диапазоне от 6,99 до 10,8 гривны. Эксперты подчеркивают, что даже с учетом понижения цена на газ осталась на неприемлемо высоком для потребителя уровне. Кроме того, с 1 января прошлого года украинцев обязали отдельно платить за поставку газа.

Ранее против предложения исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко восстановить торговые отношения с российскими газовыми компаниями выступила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. По ее словам, подобные предложения призваны вновь привести Украину к зависимости от российских поставщиков.