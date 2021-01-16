Дочка Пугачевой умилила поклонников балетным танцем

Москва, 16 января. Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза вновь растрогала поклонников Примадонны: девочка задорно станцевала в черном спортивном купальнике.

Лиза Галкина давно уже стала не менее популярна, чем ее звездные родители. Пугачева и ее супруг иногда публикуют домашние видео, которые обожают их многочисленные подписчики в соцсетях. На этот раз видеоролик с танцующей Лизой появился на одной из фан-страниц певицы в Instagram.

«Хорошее настроение», — подписан пост.

Поклонники Пугачевой пришли в восторг от видео, оставив сотни восторженных комментариев.

«Очень хорошие детки. Умные, красивые, воспитанные», — написала пользователь под ником svv210464.

«Я каждый день жду Лизу, что она еще покажет нового», — добавила ashimovazulfira.

«Какое удовольствие смотреть на этого ребенка!» — восклицает evgeniiadannikov.

В 2020 году двойняшки Лиза и Гарри пошли в первый класс элитной гимназии. Несмотря на юный возраст, ребята уже свободно говорят на французском языке. Ранее в беседе с ФАН детский психолог Наталья Наумова объяснила, как артистам удалось организовать образовательный процесс и не нанесет ли в дальнейшем изучение иностранных языков вред сыну и дочери звездной пары.

Гарри и Лиза Галкины стали осваивать французский с двух лет. Выбор языка обусловлен тем, что глава семейства отлично говорит именно на этом языке. Специалист подчеркнула, что лишь с трех лет можно постепенно добавлять нагрузку. До этого возраста сверхнагрузки на детский мозг могут причинить вред.