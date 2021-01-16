Инаугурацию президента США в прямом эфире покажут на Украине

Киев, 16 января. Посольство США на Украине сообщило о подготовке к прямому эфиру с инаугурации избранного президента Джо Байдена на украинском телеканале «UA: Перший».

Байден вступит в должность 20 января. Трансляция инаугурации начнется для Украины в 18:15. Специально для прямого эфира пригласят специалистов, которые обсудят особенности избирательной системы США и саму церемонию.

Тому, что инаугурация чужого президента сильно волнует украинские власти, удивилась журналистка Юлия Витязева, сообщает телеканал «Царьград».

«Я еще понимаю, посмотреть на чужую свадьбу. Но транслировать чужую инаугурацию — это уже какие-то запредельные грани холопства и пресмыкательства», — отметила Витязева.

Штаб Байдена отложил репетицию его инаугурации, которая должна была состояться 17 января. Решение принято «по соображениям безопасности».