Отчужденность Украины от России обернется для Киева экономическим крахом

Киев, 16 января. Украинскую экономику можно было бы возродить, если бы не был уничтожен ориентированный на Россию рынок, заявил российский политический эксперт Ростислав Ищенко.

В эфире youtube-канала белорусского политолога Дмитрия Болкунца политолог выразил мнение, что на экономику Украины пандемия коронавируса могла бы повлиять гораздо меньше, чем на остальной мир, поскольку «экономика там была убита значительно раньше», до 2014 года, во время правительства Юлии Тимошенко.

«Она [экономика] медленно уничтожалась, а после 2014 года перешла в пикирование, и, как по мне, так давным-давно врезалась в землю», — подчеркнул Ищенко.

Эксперт уверен, что экономику Украины восстановить невозможно, поскольку практически все высокотехнологичные предприятия были ориентированы на российский рынок. Однако после 2014 года, после разрыва сотрудничества с Москвой, этот рынок перестал существовать вовсе. Россия в рамках политики импортозамещения построила свои предприятия.

«Если предположить, что сейчас возродили «Мотор Сич», возродили завод «Антонова» и так далее — им просто некуда поставлять свою продукцию. Не будут ни американцы, ни французы, ни немцы покупать вертолетные двигатели у Украины, у них есть свои. Раньше покупала Россия, сейчас и Россия не будет покупать, потому что у нее есть свои», — заявил эксперт.

Комментируя возможную продажу «Мотор Сич» Китаю, Ищенко отметил, что КНР «столкнулась с тем, что американцы сказали: «Нельзя», и оказалось нельзя». По его мнению, китайские бизнесмены не станут рисковать и полностью откажутся от сделки.

Еще в 2016 году китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry заключила с «Мотор Сич» кредитный договор на 100 млн долларов. Через пару лет в число акционеров украинского предприятия входило уже пять юридических лиц и один житель КНР, под их контролем оказалось 56% акций. После этого СБУ, узнав о планах Пекина построить завод, специализирующийся на китайских двигателях, завела уголовное дело.

Бизнесменов обвинили в преступном сговоре с целью переместить активы и производственные мощности «Мотор Сич» за пределы страны. В итоге весь их контрольный пакет акций был арестован. Китайские компании подали на Украину в международный суд на сумму 3,5 млрд долларов.

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