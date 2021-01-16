Понасенков намерен «пустить по миру» историка-расчленителя Соколова

Санкт-Петербург, 16 января. Историк и публицист Евгений Понасенков, научный оппонент осужденного за убийство Олега Соколова, пообещал оставить соперника без денег и имущества.

«Пора пустить комично-позорного расчленителя Соколова не только по этапу, но и по миру! Оставить бездомным, без пенсии и без имущества — как и положено дикому зверю, выкинутому из общества», — написал Понасенков в своем Telegram-канале.

Историк напомнил, что он выиграл у Соколова два суда (речь идет о спорах о плагиате в научных работах). Суд постановил принести истцу извинения и выплатить компенсацию в размере почти 90 тыс. рублей. Понасенков опубликовал скрин исполнительного листа. По его словам, при помощи этого документа его юристы собираются через судебных приставов арестовать банковскую карту Соколова, поскольку 50% его пенсии должны перечисляться Понасенкову, а также опишут квартиру в Петербурге и запретят историку выезд за границу.

Документе фигурирует сумма компенсации в 78,3 тыс. рублей. Как добавил Понасенков, еще 10 тыс. рублей значатся во втором исполнительном, который был получен ранее. Историк пообещал, что «это только начало».

О спорах Понасенкова и Соколова стало известно в 2018 году. По мнению историка, его коллега Соколов украл концепции из его монографии «Первая научная история войны 1812 года», не сославшись на нее в своей работе. Осужденный за убийство доцент СПбГУ оспаривает обвинения в плагиате и намерен через суд добиваться извинений.

Напомним, что громкое убийство студентки Анастасии Ещенко в Петербурге произошло в ноябре 2019 года. Соколова извлекли из петербургской реки Мойки с рюкзаком, в котором были две отчлененные женские руки и травматический пистолет. В квартире Соколова провели обыск, в ходе которого были обнаружены фрагменты человеческого тела. После этого историка задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, с которой он состоял в отношениях с января 2015 года. По версии следствия, историк застрелил Ещенко, а затем расчленил ее тело.

Историка приговорили к 12,5 года лишения свободы за убийство и незаконное хранение оружия. Суд постановил, что Олег Соколов должен отбывать наказание в колонии строгого режима. Защита бывшего доцента пытается обжаловать приговор.

Ранее в беседе с ФАН Понасенков назвал Соколова «зверем», который должен сидеть пожизненно. Понасенков не исключил, что у Соколова могут быть некие покровители, которые попытаются добиться смягчения наказания для историка-расчленителя.