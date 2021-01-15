СМИ узнали, что за девушка проводила время с Лазаревым и Малиновским на Бали

Москва, 15 января. СМИ выяснили, кто составил компанию Сергею Лазареву и его другу Алексу Малиновскому на Бали: девушка оказалась тренером по йоге.

37-летний исполнитель уже несколько недель отдыхает на индонезийских островах. В отпуск он отправился вместе со своим приятелем Малиновским. Таблоиды же поспешили вновь распустить слухи о тайном «романе» друзей.

Поклонники, в свою очередь, были заинтригованы некой девушкой, появившейся в сторис Instagram у обоих мужчин. Как сообщает портал Paparazzi, засветившаяся вместе с Лазаревым девушка — Алена Алиджик, наставник Сергея и Алекса по медитации и дыхательным практикам. Судя по ее соцсетям, в Индонезию она перебралась еще в 2012 году и с тех пор практикует йогу с туристами.

В начале января сообщалось, что Сергей и Алекс арендовали общую виллу на Бали, но так и не смогли на ней уединиться. Помешали им прозрачные стены комнат. Кроме того, оказалось, что окна выходят на стройку, где постоянно трудятся рабочие. Такое вмешательство в частную жизнь им не понравилось, и мужчины решили подыскать другое место.

Слухи об ориентации музыканта ходят в желтых СМИ уже давно. Ранее телеведущий Сергей Сафронов, уволенный с программы «Битва экстрасенсов», заявил, что Дима Билан, Сергей Лазарев и Александр Ревва принадлежат к гей-сообществу. При этом Ревва состоит в браке, но, по словам иллюзиониста, артист оказывал интимные услуги за деньги другим мужчинам. Сафронов добавил, что к ЛГБТ относится и актриса Екатерина Варнава.

Запись с провокационными заявлениями фокусника опубликовала экс-участница шоу, обвинившая его в мошенничестве и вымогательстве.