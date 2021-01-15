«Газпромбанк» и Росконгресс займутся формированием инвестиционного имиджа РФ в Африке

Москва, 15 января. Акционерное общество «Газпромбанк» и Фонд Росконгресс подписали договор о сотрудничестве, направленный на развитие инвестиционного имиджа РФ за рубежом и поддержку международных бизнес проектов, в том числе в странах Африки.

В рамках заключенного соглашения предусмотрено проведение экспертных обсуждений совместной внешнеэкономической деятельности, оказание взаимной консультационной поддержки и выработка рекомендаций по продвижению российских инвестиций.

Первый вице-президент «Газпромбанка» Роман Панов отметил, что в 2021 году в сотрудничестве с Росконгрессом планируется провести ряд общих зарубежных мероприятий в африканских странах. Они помогут продвижению российского бизнеса на континенте, что соответствует договоренностям, достигнутым во время саммита Россия – Африка, прошедшего в октябре 2019 года в Сочи.

Ранее Фонд Росконгресс заключил партнерское соглашение с Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). В рамках церемонии заключения договора директор фонда Александр Стуглев подчеркнул особую актуальность совместной работы РФ с африканскими государствами и выразил уверенность, что союз с АЭССА будет способствовать формированию благоприятного делового климата в российско-африканском взаимодействии.