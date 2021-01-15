Как Россия спасла Центральноафриканскую Республику

Власти Центральноафриканской Республики поблагодарили Россию за помощь в сфере безопасности и поддержку в проведении выборов главы государства, а также членов Национальной ассамблеи.

«За период присутствия российских инструкторов армия ЦАР выросла и стала более профессиональной. В результате попытка захватить власть путем госпереворота не удалась», — сказал представитель президента Альберт Мокпем во время пресс-конференции в пятницу, 15 января 2021 года.

Официальное заявление центральноафриканского правительства идет вразрез с информационной кампанией Франции, которая приписывает России дестабилизацию в регионе.

Федеральное агентство новостей рассказывает о новейшей истории дружбы между Банги и Москвой и объясняет, при чем тут российские инструкторы и специалисты.

Бесчинства бандформирований под носом президентов

Центральноафриканская Республика стала независимым государством 61 год назад, 13 июля 1960 года. Однако избавление от колониальной зависимости не стало гарантией мира и процветания для молодой страны.

За прошедшие шесть десятилетий в ЦАР сменились десять президентов, но большинство из них не приходили к власти в результате демократических выборов. Особенно отличились Жан-Бедель Бокасса и Франсуа Бозизе. Первый в 1976 году объявил себя императором, превратив страну в Центральноафриканскую империю, а на счету второго четыре попытки государственного переворота, третья из которых сделала его главой государства в 2003 – 2013 годах.

На время правления Бокассы и Бозизе приходится наиболее сильное снижение уровня жизни в ЦАР, каждый из них лишился поста в результате восстания. Самым тяжелым для республики стал период, когда страной руководил Франсуа Бозизе: он захватил власть, после чего в стране началась гражданская война. Формально она длилась до 2007 года, когда правительство и ряд повстанческих группировок заключили мирный договор.

Тем не менее боевые действия разной степени интенсивности продолжались и к концу 2012 года. Впоследствии они охватили почти всю территорию страны. Этому способствовали как конфликты в соседних государствах, откуда в ЦАР свободно проникали оружие и боевики, так и действия Бозизе, который не стремился соблюдать подписанные с повстанцами соглашения.

В марте 2013 года члены мусульманской группировки «Селека» свергли Бозизе, однако их лидер Мишель Джотодия не смог прекратить вооруженное противостояние между «Селекой» и отрядами христианского ополчения «Антибалака», в связи с чем подал в отставку.

После переходного периода, во время которого страной управляла временный президент Катрин Самба-Панза, в ЦАР прошли выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Под его руководством обстановка начала стабилизироваться, но фактический переход к миру наметился только в 2018 году, когда при посредничестве России между правительством республики и действующими в стране вооруженными группировками были подписаны Хартумские соглашения.

Роль России в жизни ЦАР

История российско-центральноафриканского сотрудничества начинается в 1960 году. Советский Союз признал молодую республику сразу после объявления о ее суверенитете. Спустя четыре месяца Москва и Банги установили официальные дипломатические отношения.

В зависимости от мировоззрения постоянно меняющихся центральноафриканских президентов контакты СССР и ЦАР носили более или менее оживленный характер. Настоящий прорыв наметился в октябре 2017 года, когда президент Туадера обратился к лидеру России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в преобразовании Вооруженных сил ЦАР (FACA).

Глава республики транслировал идею об изменении структуры армии еще во время предвыборной кампании и последовательно продолжал проводить эту линию после избрания. Собственными силами реализовать задуманное не получалось. Мешали неспокойная обстановка в стране и оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций.

Россия получила разрешение Совбеза ООН на безвозмездные поставки ЦАР легкого вооружения и боеприпасов. Вместе с этим в страну направили военных инструкторов, которые занялись обучением личного состава FACA полиции и жандармерии, а также формированием новой структуры армии.

Параллельно, благодаря посредничеству российских дипломатов, начался переговорный процесс между властями ЦАР и вооруженными группировками, действовавшими на ее территории. Вскоре, 28 августа 2018 года, эти усилия принесли плоды в виде подписания Хартумского соглашения, ставшего основанием для мирного урегулирования конфликта в республике.

Договор предусматривал совместную работу над восстановлением страны, формирование инклюзивного правительства, в состав которого вошли представители подписавших документ группировок, разоружение и интеграцию комбатантов в специальные смешанные подразделения.

За это время специалистам из России удалось качественно изменить и преобразовать армию, о чем упомянул официальный представитель Туадера — Альберт Мокпем.

«Им удалось «зацементировать» национальные вооруженные силы. Мы отразили наступление боевиков, среди которых были профессиональные иностранные наемники. И получилось это лишь благодаря вкладу российских инструкторов. Хотя россияне и не принимают непосредственного участия в боевых действиях, они не бросают своих подопечных и продолжают консультировать даже в самых опасных условиях», — объяснил он.

На страже выборов

Важнейшим политическим событием в жизни ЦАР после подписания Хартумского соглашения стали выборы главы государства и членов Национальной ассамблеи, прошедшие 27 декабря 2020 года. Страна впервые готовилась провести голосование в мирной обстановке, однако благодаря усилиям экс-президента Франсуа Бозизе эти планы сбылись лишь частично.

Конституционный суд республики не допустил Бозизе до участия в выборах в связи с подачей поддельных документов и наложенными на него персональными санкциями ООН. Однако бывший глава страны не признал отказа и сколотил из подконтрольных ему боевиков и иностранных наемников группировку, получившую название «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Обстановка в ЦАР накануне выборов ухудшалась, и правительство республики приняло решение обратиться к России за помощью в организации и проведении голосования. Также запрос о помощи получила Руанда. Отвечая на просьбу Банги, Москва направила в страну 300 инструкторов для консультативной помощи вооруженным силам. Представители РФ обеспечивали порядок на участках и помогали с транспортировкой избирательных материалов.

Целью CPC стал срыв выборов, для чего боевики применяли тактику запугивания населения и нападения на работников гуманитарных организаций, не брезгуя обыкновенными грабежами и мародерством. В открытую конфронтацию с натренированными российскими инструкторами силами FACA, руандийскими военнослужащими и миротворцами ООН бандиты предпочитали не вступать.

Благодаря участию России в большинстве районов Центральноафриканской Республики избирательный процесс прошел в спокойной обстановке, что обеспечило достоверные и прозрачные результаты выборов. Однако и после 27 декабря вооруженные бандформирования продолжили нападения. Самой масштабной стала атака, произошедшая в новогоднюю ночь. Но и тогда силы FACA отбросили боевиков назад. Тогда же президент Туадера отметил помощь РФ в борьбе за мир и безопасность в ЦАР.

Объективная реальность

Сегодня франкофонные СМИ наперебой рассказывают о разрушительной роли России в Центральноафриканской Республике, обвиняя Москву во всевозможных злодеяниях. Спонсируемая деструктивными внешними силами медиакампания направлена на дискредитацию не только усилий главного союзника Банги, но и фактическое «замораживание» хаоса в ЦАР.

Делая ставку на дестабилизирующие силы в лице «Коалиции патриотов за перемены» и экс-президента Франсуа Бозизе, чье участие на выборах стало, по сути, всего лишь удобным предлогом для претензий в их недемократичности, Франция и ее сателлиты пытаются вернуть себе доступ к богатым полезными ископаемыми недрам ЦАР.

Очернение России этим силам выгодно: стабилизация обстановки в стране, погруженной вот уже на протяжении 60 лет в перманентный хаос, лишает региональных игроков доступа к своим «привычным» активам. После того, как Елисейский дворец утратил контроль над ситуацией, появилась та самая «обиженная» риторика: ведь у РФ получилось там, где не смогла Франция.

Поэтому боевиков и головорезов называют «оппозицией». Поэтому инструкторов представляют «мясниками» и «убийцами». Поэтому устраиваются заказные медиакампании о якобы провалах российских политтехнологий и мнимых неудачах Москвы в Африке. Объективная реальность говорит об обратном: в ЦАР России благодарны. Потому что только благодаря ей в джунгли одного из самых проклятых мест Черного континента пришел мир.