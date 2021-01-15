Продажа машины почти всегда связана с приятными событиями, а именно с приобретением нового транспортного средства. И вот, вы предвкушаете, как сядете за руль новенького автомобиля, и будете рассекать по просторам, лесам, полям, но тут в вашем почтовом ящике оказывается «письмо счастья» со штрафом, да еще и на старую машину. Как так? Мы решили узнать, почему приходят штрафы на проданный автомобиль, как избавиться от них и кто их будет оплачивать. За ответами мы обратились к адвокату Екатерине Антоновой.

Почему приходят штрафы на проданный автомобиль

Зачастую процедура продажи машины происходит по схеме «из рук в руки». Стороны заключают договор, составляют его в свободной форме, затем на нем ставят подписи — все, с тех пор он приобретает силу и считается полностью законным. Далее дело за покупателем, который в течение десяти дней с момента приобретения машины должен перерегистрировать транспортное средство на себя. Грубо говоря, регистрация дает правоохранительным органам знать, что у автомобиля появился новый владелец.

Но не всегда ситуация складывается так идеально и легко. Новый собственник может забыть пройти процедуру регистрации, либо попросту проигнорировать это требование. И в итоге получается так, что все штрафы за его оплошности на дороге будут направляться старому владельцу транспортного средства.

Что может сделать прежний владелец

Для начала стоит попытаться связаться с покупателем. Зачастую адекватный диалог отрезвляет людей. Но если такового не случилось, то можно попытаться обжаловать штрафы и принудить нового владельца авто перерегистрировать ТС.

Кроме того, подобная безалаберность со стороны покупателя не останется без внимания закона. Если сотрудник ГИБДД остановить нового владельца машины и обнаружит это нарушение, то он обязательно выпишет штраф в размере от 500 до 5000 рублей. Наказание может быть более серьезным — лишение прав на срок до трех месяцев. В этом случае покупке автомобиля он будет радоваться не скоро. И пока покупатель не перерегистрирует автомобиль на себя, он постоянно будет нарываться на штрафы.

Однако нарушения, которые фиксируют камеры дорожного наблюдения, всегда будут «радовать» предыдущего хозяина машины. Если вам надоели подобные письма, то бездействие тут не поможет. Нужно брать ситуацию в свои руки, и возникает вопрос, куда обратиться. Как мы говорили ранее, в том случае, если покупатель отказывается заново регистрировать ТС, прежний владелец вправе обратиться в ГИБДД для прекращения регистрации автомобиля.

Для этого понадобятся следующие документы:

• заявление;

• паспорт ;

• СТС (если имеется);

• ПТС (если имеется);

• государственные регистрационные знаки (при наличии);

• нотариально заверенная доверенность (она понадобится, если вы не сможете присутствовать лично и вместе вас пойдет представитель).

Как нам рассказала адвокат, начисленные на ваше имя штрафы можно обжаловать, представив в орган власти, выписавший штраф, договор купли-продажи и другие доказательства того, что вы давно попрощались с автомобилем, и на нем уже ездит другой человек. Кстати, здесь стоит обратить внимание на то, что у вас должны быть все документы, доказывающее осуществление сделки по продаже авто. Поэтому сделайте все копии документов, прежде чем их заберет новый владелец. Так вы сможете обезопасить себя и ускорить возможное разбирательство.

В том случае, если договор потеряли обе стороны, или же покупатель не идет на контакт, то машину можно снять с регистрационного учета только в связи с утратой.

Нюансы процесса

В том случае, если вы получили штраф на проданный автомобиль, то согласно российскому законодательству, у вас есть десять дней на его обжалование. Именно в этот период вы должны обратиться в ГИБДД, чтобы снять с себя все обязательства. Поэтому лучше не тянуть время и постараться уложиться в этот срок. Обратите внимание, что заявление с обжалованием пишется на каждый полученный штраф отдельно.

Но если вы опоздали, то штраф придется заплатить. На оплату дается 60 дней, затем уже в дело вступают судебные приставы, которые могут арестовать счет неплательщика и взыскать с него необходимую сумму. Неприятности могут возникнуть и при выезде за границу, поскольку должников не выпускают из страны до момента оплаты штрафа.

Если не оплачивать штрафы, дело может обернуться серьезным разбирательством, административным делом или назначением обязательных работ. Поэтому затягивать с разбирательством в этой ситуации не стоит.

Для того, чтобы узнать, перерегистрировал ли новый владелец транспортное средство, достаточно зайти на сайт ГИБДД в подразделе «Проверка автомобиля». Для этого вам понадобится только VIN-номер транспортного средства. Но если вдруг сайт не работает, то удобнее всего будет обратиться в ГИБДД лично.

У жителей Москвы и Московской области в этом есть преимущество, поскольку они могут найти информацию о новой регистрации машины на сайте московского правительства «Авто-код».

Так что все довольно просто и понятно — «бегать» за новым собственником не нужно. Если он отказывается от нормального диалога, то вы вполне можете разрешить ситуацию самостоятельно, со стопроцентной гарантией своего успеха.