Золотистые ретриверы были выведены в качестве подружейных собак для помощи охотникам. Их основная задача заключалась в том, чтобы найти и принести подстреленную хозяином дичь. Однако голдены, как их еще называют заводчики и владельцы, давно «переквалифицировались» в идеальных компаньонов, отличающихся высоким интеллектом и беззаветно любящих всех членов семьи. Благодаря своим выдающимся умственным способностям, прекрасной обучаемости, добродушному нраву и покладистому характеру эти собаки часто используются для службы в полиции, в канистерапии, а также в качестве поводырей для слабовидящих людей.

Золотистые ретриверы — идеальный выбор для семей с детьми любого возраста. Родители могут быть абсолютно уверены, что верный пес никогда не обидит малыша, что бы то ни вытворял. Он будет с удовольствием принимать участие во всех детских шалостях. В данном случае основная задача взрослых заключается в том, чтобы объяснить малышу, как правильно вести себя с животным, чтобы не сделать ему больно. Кстати, то же самое касается и других домашних животных. Если у вас дома уже живет кошка, без всяческих опасений заводите голдена, если уверены, что Мурка или Барсик благосклонно воспримут появление нового четвероного члена семьи. Не сомневайтесь — со стороны собаки агрессия исключена.

Несмотря на свои довольно крупные размеры, золотистые ретриверы отлично уживаются в квартире при условии, что хозяева готовы предоставить им достаточный выгул и обеспечить адекватные физические нагрузки.

При всех своих многочисленных достоинствах все же эта порода подходит не всем. Если вы не готовы проводить на улице как минимум два часа в день, не рады активным играм с питомцем, часто и подолгу не бываете дома, лучше отказаться от покупки щенка. Впрочем, это справедливо практически для любой породы, поскольку мало какие собаки обожают по много часов в день сидеть дома в одиночестве.

Четвероногий друг — это не только радость от общения, но и огромная ответственность как минимум на ближайшие десять лет. Поэтому, прежде чем взять его в свой дом, десять раз подумайте и взвесьте все «за» и «против», чтобы понять, готовы ли вы полноценно ухаживать за целиком и полностью зависящим от вас существом. Если точно уверены, что готовы, приглашаем вас поближе познакомиться с одной из самых популярных пород собак в мире — золотистым ретривером.

История породы

Своим появлением голден ретриверы обязаны невероятным пристрастием англичан к охоте, которая в XIX веке была излюбленным видом досуга знатных джентльменов, да и их спутниц тоже. Лорды тратили баснословные деньги на лошадей и обмундирование, чтобы стать обладателями трофеев, которыми не стыдно похвастаться перед хозяином соседнего замка. На ту пору приходился период активного совершенствования огнестрельного оружия, и в распоряжении охотников появились модели, позволявшие подстрелить птицу в воздухе.

Теперь мало было просто попасть в самую жирную утку или куропатку. Главное — отыскать добычу в густых зарослях или, того хуже, в воде, а для этого недостаточно быть просто метким стрелком. Такая сложная задача была под силу только охотничьим собакам с острым нюхом. Гончие для таких целей подходили плохо, поэтому в то время остро ощущалась необходимость в помощниках, главной задачей которых было в целости и сохранности доставить владельцу подстреленную тушку.

Родиной золотистого ретривера считается Англия, однако впервые работать над выведением псов с отличными охотничьими качествами, непревзойденными интеллектуальными способностями и золотистым окрасом, хорошо заметным на фоне болотистой местности, начали в Шотландии. Родоначальником породы считается сэр Дадли Марджорибэнкс Лорд Твидмаут I (Tweedmouth I). Лорд был заядлым охотником и прекрасно разбирался в собаках.

Это интересно! На протяжении многих лет история появления породы золотистый ретривер была окутана тайной, в связи с чем вокруг происхождения этих собак ходили легенды. Наиболее любопытная из них связана с тем, что прародителями голденов могли быть так называемые «русские овчарки». Согласно этой версии, Лорд Твидмаут во время своей поездки в Брайтон побывал на цирковом представлении. Его настолько поразил высочайший интеллект выступавших там дрессированных собак, что он выкупил их всех в количестве восьми штук и привез к себе в поместье, где занялся селекционной работой, скрещивая овчарок с гончими.

Однако эта версия остается не более чем красивой легендой с легким флером романтики. К счастью, Дадли Марджорибэнкс позаботился о том, чтобы потомки узнали правду, и тщательно вел записи, в которых были отражены все вязки на пути к получению идеального потомства, начиная с 1853 года.

В 1952 году его внучатый племянник обнародовал дневники своего знатного родственника. Оказалось, что первого щенка желтого окраса по кличке Ноус лорд приобрел у сапожника. Он был единственным светлым щенком из всего помета, чем и привлек внимание будущего владельца. Сэр Марджорибэнкс привез малыша в свое имение, где занялся скрупулезной селекцией. Судя по его записям, ближайшими родственниками золотистых ретриверов являются лабрадоры, бладхаунды и водяные твид-спаниели.

Благодаря эффектному внешнему виду и выдающимся умственным способностям порода быстро стала популярной и получила широкое распространение, в том числе и за пределами своей исторической родины. В США и Канаде даже был выведен отдельный тип этих собак. Американские и канадские ретриверы более активны и являются обладателями более насыщенного окраса, нежели их английские родственники. Золотистых ретриверов часто снимают в кино, и в кадре можно увидеть псов рыжего цвета, чего не встретишь у потомков английских линий разведения.

В нашей стране первый чистокровный представитель появился в самом начале 90-х годов.

Чем отличается золотистый ретривер от лабрадора?

Многие люди, не слишком хорошо разбирающиеся в собаках, часто путают золотистого ретривера и лабрадора, тем более что в обоих случаях в полном названии породы присутствует слово «ретривер», которое с английского переводится как «подносить». Эти собаки действительно имеют некоторое внешнее сходство и даже относятся к одной группе, но все же это две совершенно разные породы. Так в чем же разница? Будем разбираться.

Лабрадоры были привезены на Туманный Альбион с острова Ньюфаундленд. Там они служили, главным образом, в качестве верных и сильных помощников местных рыбаков. Голдены же изначально выводились с единственной целью — быть подружейными собаками и приносить хозяину неповрежденную дичь. Считается, что они более аристократичны, нежели лабрадоры, само название которых с португальского переводится как «трудяга».

Важно! Представители обеих пород имеют схожие размеры и телосложение, но у лабрадора костяк более мощный. Но главное отличие заключается, конечно же, в особенностях шерстяного покрова. Золотистый ретривер — обладатель мягкой, струящейся, слегка волнистой шерсти, в то время как у лабрадора волоски жесткие, короткие и плотно прилегают друг к другу. Кроме того, у последних допускается три варианта окраса: черный, коричневый и палевый. Голдены всегда имеют золотистый цвет разной степени интенсивности.

Различается у них и характер. Лабрадоры — темпераментны и игривы, их энергия бьет ключом. Золотистые ретриверы отличаются более сдержанным темпераментом и не такой высокой активностью.

Золотистый ретривер: описание породы

Голден — невероятно обаятельная собака с умным, проникновенным взглядом, отличающаяся эффектным внешним видом. Пришла пора поговорить о стандарте породы, чтобы понимать, на какие критерии ориентироваться при выборе щенка и знакомстве с его родителями.

Кобели визуально значительно крупнее представительниц женского пола. Вес мальчиков колеблется в пределах от 26 до 41 кг, рост составляет 56-60 см. Девочки весят от 25 до 37 кг при росте 51-60 см.

Разница между минимальным и максимальным показателем обусловлена тем, что несмотря на имеющийся принятый стандарт, профессионалы делят породу на три типа: английский, канадский и американский. Англичане более массивны и отличаются светлым окрасом, в то время как американцы и канадцы, как правило, выше, но не могут похвастаться внушительными габаритами. Их телосложение скорее можно назвать изящным. При этом шерсть может иметь ярко рыжий оттенок.

Согласно стандарту, принятому Международной кинологической федерацией, золотистый ретривер является обладателем достаточно крупной головы с широким черепом. Переход от лба к морде плавный, но отчетливо заметен. Морда длинная и ровная, губы прикрывают зубы и в уголках образуют складку. Прикус ножницеобразный. Нос большой, черного цвета, с широкими ноздрями. Уши висячие, широкие у основания и сужающиеся к кончикам. Глаза большие, коричневого цвета, взгляд выразительный и умный. Веки сухие.

Тело крепкое, спина прямая с явно обозначенной холкой. Мускулатура хорошо развита. Хвост широкий у основания, в возбужденном состоянии поднимается до спины, но никогда не бывает закинут на нее. Лапы крепкие, сильные и ровные.

Шерсть густая и длинная, может быть прямой или волниться, обладает водоотталкивающими свойствами. Окрас золотистый.

К порокам, которые служат основанием для недопущения собаки к племенному разведению, являются грубые отклонения от принятого стандарта: неправильный прикус, белые пятна и полосы на груди и морде, неопущение яичка в мошонку у кобелей, нарушение пропорций тела, пигментация мочки носа, окрасы, отличные от золотистого различной степени интенсивности. Кроме того, в племенной работе не участвуют животные с явными психическими отклонениями. Не допускается агрессия, излишняя нервозность, трусость.

Золотистый ретривер: характер

На сегодняшний день мало какие собаки могут соперничать с золотистыми ретриверами по распространенности как в нашей стране, так и за ее пределами. В качестве охотника их теперь используют крайне редко, главное их предназначение сегодня — собака-компаньон.

Характер у представителей этой породы под стать их окрасу — золотой. Голдены неспроста завоевали невероятную популярность, любовь и признание среди любителей собак по всему миру. Хозяева души не чают в своих питомцах, и те отвечают им взаимностью.

Главные черты, присущие ретриверам — дружелюбие и высокий интеллект. Эти псы занимают четвертую строчку в рейтинге самых умных пород. Наверное, поэтому они чаще других используются в качестве поводырей для слабовидящих и незрячих людей и для канистерапии. Эта методика применяется для лечения аутизма, детского церебрального паралича, болезни Альцгеймера, шизофрении и других тяжелых заболеваний. Многочисленные исследования показали, что канистерапия в значительной степени облегчает состояние пациентов и приводит к появлению положительной динамики в их состоянии.

В Западных странах широко распространена практика, когда собак приводят в дома престарелых, больницы и хосписы к тяжело и неизлечимо больным взрослым и детям. На практике доказано, что общение с животными расслабляет, приносит положительные эмоции, снимает стресс и доставляет массу положительных эмоций, что самым благоприятным образом сказывается на общем состоянии даже в тех случаях, когда полное излечение невозможно.

Попасть в такую «профессию» совсем не просто. Все кандидаты проходят серьезнейший отбор. От собак требуется абсолютное послушание, острый ум и полное отсутствие раздражительности или агрессии. Здесь недопустима нервозность или чрезмерная эмоциональность. Животное должно с удовольствием идти на контакт с любым человеком и строго выполнять команды куратора. Ретриверы подходят на эту роль как нельзя лучше, поскольку сполна наделены всеми необходимыми для этой работы качествами. Они также часто используются в полиции для поиска запрещенных веществ и помогают спасать людей под завалами.

Ретриверы отлично поддаются дрессировке, схватывая команды буквально на лету. Однако им также как и любым другим собакам требуется твердая рука. С самого момента появления щенка в доме вы должны мягко, но уверенно показать ему кто тут хозяин, чтобы в будущем не получить жизнерадостного балбеса, жующего мебель и подбирающего все подряд на улице. Опасности для окружающих он представлять, конечно, не будет, но вам может доставить массу неприятностей вместо положительных эмоций.

Постигать азы дрессировки можно начинать уже с двухмесячного возраста. Главные команды, которым должна подчиняться абсолютно любая собака: «Ко мне!», «Фу!», «Рядом!». Их неукоснительное исполнение избавит от множества проблем будущем. Если у вас маловато или совсем нет опыта, лучше обратиться к профессиональному кинологу, который научит вас обращаться с питомцем. Дальнейшие занятия можно будет продолжить самостоятельно. В целом эта порода вполне подходит для начинающих собаководов благодаря своей покладистости.

Если у вас в семье подрастает ребенок, пожалуй, лучшей няньки для него не найти. Голден будет предельно аккуратен в играх, изо всех сил стараясь не толкнуть и не уронить малыша, не говоря уже о том, чтобы пустить в ход зубы.

Представители этой породы целиком и полностью ориентированы на человека. Хозяин является центром их вселенной. Пес со всех ног принесется на ваш зов, стоит только его окликнуть. Он с удовольствием поиграет с вами в мяч, будет следовать с велосипедом, не отставая буквально ни на шаг, с радостью составит компанию для долгой загородной прогулки. Ретриверы обладают удивительной способностью считывать настроение своего хозяина и не будут докучать и требовать внимания, но при этом всегда поднимут настроение в трудную минуту, просто положив голову на колени.

А вот чего точно не стоит ожидать от голдена, так это проявления охранного инстинкта. Его у этих собак попросту нет. Им чужды любые проявления агрессии, поэтому если вы ищете грозного защитника, то вам лучше присмотреться к другим породам, чтобы избежать разочарования.

Если вы мечтаете о том, как будете гулять в компании других собачников, болтая о том о сем после тяжелого трудового дня, то вам точно нужен золотистый ретривер. Эти спокойные и уравновешенные псы без проблем находят общий язык со своими сородичами, как, впрочем, и с остальными четвероногими. Они никогда не обижают других и стараются всячески избегать конфликтов. Не из-за трусости, а благодаря врожденному дружелюбию.

Содержание и уход за золотистым ретривером

Собаки этой породы отлично чувствуют себя как в загородном доме, так и в городской квартире. В первом случае они будут с удовольствием бегать по двору и гулять с хозяевами по окрестным лесам, а вечером уютно устроятся в ногах перед камином. Главное, что нужно помнить — им категорически не подходит уличное содержание, не говоря уже о цепи. Это собака-компаньон, призвание которой всегда быть рядом с человеком, а не скучать запертой в вольере, пусть даже самом комфортабельном.

Если вы живете в городе, приготовьтесь много гулять. Несмотря на достаточно спокойный и уравновешенный темперамент, ретриверу для полноценной жизни и сохранения здоровья требуется полноценный выгул как минимум дважды в день продолжительностью не менее одного часа. Голдены склонны к ожирению, поэтому им необходимы регулярные физические нагрузки. Излюбленный вид тренировок — плавание. Ретриверы обожают воду в любых ее проявлениях, поэтому с самого юного возраста щенку необходимо объяснить, что нельзя с разбегу нырять в первый попавшийся водоем, будь то заболоченный пруд, лужа возле дома или вообще городской фонтан.

Если возможности купать собаку нет, прекрасно подойдут игры с мячом, фрисби или пуллером — в зависимости от предпочтений животного. Особое удовольствие ретриверам доставляет беготня и возня с сородичами. Они также с радостью будут сопровождать вас на пробежках или прогулках по лесу или парку. Выбирайте тот вид активности, который по душе вам обоим.

Едва ли не единственное неудобство, которое могут доставлять эти золотистые красавцы - это частая и обильная линька. Если вы фанат безупречной чистоты в доме и не терпите шерсть на диване, то лучше остановить свой выбор на другой собаке. Вычесывать голденов необходимо регулярно, чтобы избежать появления колтунов и уменьшить интенсивность выпадения шерсти, а вот частое мытье, напротив, не рекомендуется.

При должном уходе живут золотистые ретриверы в среднем 10-13 лет. Однако, увы, как и большинство искусственно выведенных пород, они не могут похвастаться крепким здоровьем. Голдены часто страдают от заболеваний тазобедренных суставов, в частности они подвержены дисплазии. Также у них часто встречаются проблемы с сердцем и сетчаткой глаза, имеется склонность к аллергическим реакциям.

Важную роль в продолжительности и качестве жизни играет сбалансированное питание. Большинство заводчиков рекомендует кормить животных сухими и консервированными кормами от известных и заслуживших доверие брендов. Не поленитесь и почитайте отзывы владельцев о том или ином производителе, но помните, что собаки, как и люди, индивидуальны, и корм, который идеально подошел десяти другим, может быть противопоказан конкретно вашему ретриверу.

Если вы являетесь адептом «натуралки», то меню собаки должно состоять по большей части из мяса (говядина, индейка, кролик), а также круп (гречка, рис) и овощей (морковь, тыква, шпинат). Не забывайте про мультивитаминные комплексы и добавки для поддержания здоровья шерсти и суставов.

Золотистый ретривер: плюсы и минусы

Чтобы подытожить все вышесказанное, перечислим основные достоинства и недостатки голденов:

Плюсы:

— Дружелюбие

— Высокий интеллект

— Отсутствие агрессии к человеку и себе подобным

— Легкая обучаемость

— Эффектная внешность

— Любовь к детям

— Покладистый характер

Минусы:

— Слабое здоровье

— Обильная линька

— Кропотливый уход за шерстью

— Полное отсутствие охранных качеств

Тщательно взвесьте все «за» и «против» перед тем, как решиться на покупку щенка. Если вы уверены, что голден — ваша собака, со всей ответственностью отнеситесь к выбору питомника. Хороший заводчик уделяет большое внимание чистоте породы и здоровью своих питомцев, исключая из разведения носителей генетических заболеваний. Щенок золотистого ретривера, приобретенный по объявлению, вероятнее всего, будет стоить дешевле, но таким образом вы рискуете купить больное животное. Стоимость малышей этой породы начинается от 20 тыс. рублей.

Какие клички подойдут золотистому ретриверу

Пожалуй, одна из самых популярных кличек для девочек этой породы — Голди. Также владельцы часто дают им следующие имена: Злата, Бэкки, Ника, Сандра, Молли, Гретта, Лотти, Баффи, Шегги, Берта.

Мальчиков называют Спайк, Лойд, Райт, Смайл, Боня, Расти, Норд, Каспер, Фил, Чип, Арчи, Марти, Марли, Честер, Элвис.