США сняли ограничения на экспорт американской продукции в Судан

Вашингтон, 15 января. Министерство торговли США внесло поправки в нормативные акты и сняло ограничения на экспорт продукции в Судан, сообщает египетская ежедневная газета Youm7.

В связи с этим решением будут возобновлены поставки программного обеспечения, средств связи, компьютерного и другого оборудования, отмечают СМИ. Кроме того, американские компании снова смогут вести дела с африканским государством без каких-либо юридических препятствий.

Запрет на экспорт действовал, так как Судан на протяжении последних 27 лет фигурировал в списке стран-спонсоров терроризма.

«Данное решение важно для экономических и торговых отношений между Суданом и США. Оно позволит обеспечить стабильность экономики», — приветствовал снятие ограничений глава суданского Минфина Хеба Мухаммад Али.

Министр отметил, что прекращение экспорта американских товаров и запасных частей, а также невозможность использования технологий создавали значительные проблемы для многих секторов африканского государства. Это негативно сказывалось на системе здравоохранения, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и инфраструктуре.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео объявил об исключении Судана из списка стран-спонсоров терроризма.