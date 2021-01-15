В этот город не принято ездить для поиска интересных мест. В Феодосию приезжают, чтобы отдыхать у моря. Благо, возможностей для этого предостаточно: вдоль продолжительной береговой полосы тянутся километры отелей, пансионатов, частных баз отдыха и санаториев. Но бывает так, что пляжный отдых наскучивает и хочется свежих впечатлений.

Способен ли этот город удивить чем-то еще кроме моря? Вполне, ведь его возраст перешагнул два тысячелетия. Плюс он был горячо любим творческими, талантливыми людьми, оставившими здесь свое наследие. Что посмотреть в Феодосии и ее окрестностях за один день самостоятельно? Куда стоит сходить, чтобы получить позитивные эмоции? И какие красивые места в Феодосии чаще всего привлекают внимание гостей города? Журналист ФАН прогулялся по набережным и улицам крымского города, заглянул в его музеи и составил список главных городских достопримечательностей.

Древний город на берегу Черного моря

В Крыму много древних городов. Самым старым считается Керчь, основанная греками. Город расположен восточнее, на Керченском полуострове. Но почти одновременно, в шестом веке до нашей эры греки основали еще один город-порт в Крыму и назвали его Феодосией. В переводе с греческого, это название обозначает «Богом данная».

Удачное расположение, мягкий климат всегда привлекали к Феодосии внимание «сильных мира сего». Сюда приходили гунны, ее захватывали хазары, она подчинялась Византии и Золотой Орде. Генуэзские купцы положили конец переходу города из рук в руки, просто выкупив его у золотоордынского хана. Они построили здесь крепости, стены которых сохранились до настоящего времени.

В конце 18 века генуэзская Кафа была захвачена русскими войсками, и город, которому возвратили первоначальное название Феодосия, вошел в состав Российской империи. Он не стал курортом, как южнобережные поселки. Здесь был построен порт, развивалась торговля. Сюда устремились купцы, в память о которых сохранились многочисленные дачи, построенные вдоль городской Набережной.

Проспект Айвазовского — это настоящая галерея архитектурных памятников под открытым небом. Одни из них превращены в музеи и сохранены почти неизменными. Другие находятся в плачевном состоянии, что вызывает искреннее возмущение гостей города. Но нужно сказать, что Феодосия старается соответствовать своему нынешнему туристическому статусу: улицы становятся все более красивыми и ухоженными, центр города превращен в место для неспешных прогулок, а многочисленные музеи работают здесь и зимой, и летом. Так что если вы решаете, что посмотреть в Феодосии осенью и зимой, не беспокойтесь. Для туристической программы одного-двух дней впечатлений точно хватит.

Феодосия на машине — что посмотреть и где побывать

Добираться в Крым на личном транспорте — лучшее решение, которое вы можете принять. Самолетом, поездом, автобусом — все не то. В Феодосии нет аэропорта, добираться придется до Симферополя или Анапы, а оттуда — на автобусе. Можно, конечно, воспользоваться железнодорожным транспортом, в городе есть вокзал. Но если вы приедете в Феодосию на машине, вы сможете оценить и роскошные виды, которые открываются с Крымского моста, и промчаться под его огромными арками. Сможете насладиться качественным дорожным покрытием трассы «Таврида», по которой до Феодосии от съезда с моста ехать примерно час.

Раньше междугородняя трасса проходила через поселок Приморский — пригород Феодосии. По сути, это курортный район, который тянется вдоль городских пляжей. По одну сторону дороги — пляжи и море, по другую — бесчисленные базы отдыха и пансионаты. Ехать по трассе было очень некомфортно: в районе Приморского летом стояли многокилометровые пробки, машины объезжали по обочинам, туристы буквально кидались под колеса, пытаясь добраться до пляжа.

Сейчас здесь навели порядок: трасса «Таврида» обошла Феодосию, и те, кому нужно на ЮБК или в Севастополь, спокойно едут себе дальше, не заезжая в город. Гости Феодосии сворачивают на старую дорогу, которую тоже обновили, оснастили множественными пешеходными переходами, светофорами. Дорога стала безопасной и не такой утомительной.

Заезжая в город, вы обязательно проедете мимо автовокзала — другой дороги здесь нет. И тут же увидите первую достопримечательность — церковь святой Великомученицы Екатерины. Она строит прямо напротив здания автовокзала и привлекает внимание яркими куполами и сводами в виде резных кокошников. Можно подъехать поближе и полюбоваться. А потом проехать или даже пройти около двух километров по улице Федько и добраться до проспекта Айвазовского. С него и начинается осмотр достопримечательной Феодосии, которые стоит посетить каждому, кто бывает в этом городе.

В вашем экскурсионном маршруте будут:

• многочисленные дачи, которые стоят напротив набережной — можно гулять и любоваться старинной архитектурой;

• галерея Айвазовского — с именем прославленного русского художника-мариниста в Феодосии связано многое, и его музей — одно из мест, обязательных к посещению;

• музеи русских писателей или скульпторов — с этим городом связаны страницы жизней Александра Грина, Марины Цветаевой, Веры Мухиной, и о каждом из них Феодосия хранит память в музеях и тематических экспозициях;

• памятники средневековой архитектуры — генуэзская крепость, старинные башни — здесь есть, чем полюбоваться.

Если осматривать достопримечательности Феодосии в беглом темпе, хватит и одного дня. Город небольшой, его интересные места сосредоточены компактно в «старой» части. Темп экскурсии выдержат и дети, даже если перемещаться пешком, время от времени останавливаясь для перекуса в многочисленных местных кафе.

Интересные места в Феодосии

Дачи на проспекте Айвазовского — это линия усадьб, возведенных в начале прошлого века. Одна из них — дача Стамболи была построена крупным фабрикантом в оригинальном мавританском стиле. Даже среди изысканных и эффектных построек, расположенных рядом, дача Стамболи выглядит очень оригинально. Обилие восточного декора, башенки, минареты, арочные проемы, галереи, — все это, к счастью, пережило и революцию, и Великую Отечественную войну. В 2016 году здание подверглось масштабной реконструкции, ему вернули изначальный вид и разместили внутри музей. Его экспозиция рассматривает историю семьи Стамболи, а еще включает экспонаты Музея подводной археологии. За неимением более подходящего помещения его решили разместить здесь же.

Далее на проспекте Айвазовского вы увидите дачи «Аида» и «Флора», принадлежавшие банкиру и статскому советнику. Дойдете до дачи «Милос», которую феодосийцы считают едва ли не главным украшением города. Название этот особняк, построенный в классическом стиле, получил от сходства колон-кариатид, поддерживающих его своды, с Венерой Милосской, а ее копия украшает тут же расположенную беседку-ротонду.

Налюбовавшись дачами, прогуляйтесь по набережной Десантников. Название она получила в память о керченско-феодосийском десанте, который высаживался на этот берег в 1941 году. В ходе боевой операции тысячи советских солдат погибли под ливнем немецкого огня. Сегодня Набережная — спокойное место для прогулок вдоль моря. Проходя здесь, не забывайте дышать полной грудью: морской воздух обладает целебной силой. Не случайно в прошлом веке сюда, в Феодосию, съезжалась русская творческая интеллигенция, чтобы поправить здоровье и отдохнуть от столичной суеты.

Галерея Айвазовского. Нагулявшись по набережной, отправляйтесь в галерею Айвазовского. Это особняк, в котором когда-то жил знаменитый русский художник, и в котором сегодня выставлены более 400 его работ. Всего за свою насыщенную творческую жизнь Иван Айвазовский создал более 6000 полотен, его работы украшают собрания ведущих музеев России и Европы. Галерея Айвазовского — наиболее полное и обширное собрание его картин, на которых море в десятках разных видов. Бурное, спокойное, умиротворенное, игривое — только Айвазовский мог столь легко и удивительно точно передавать настроение стихии, которую он любил и которой восхищался всю жизнь.

Для Феодосии имя Ивана Айвазовского значит многое. Художник был родом из этого города и в зрелом возрасте, оставив позади столичную жизнь, вернулся сюда. Он был богатым человеком и финансировал многие социально-значимые проекты. На его средства был построен водопровод, он помогал строительству городского порта и железнодорожного вокзала. Он построил библиотеку, школу и археологический музей. Галерея Айвазовского — лишь одно из многих мест, которые хранят память об этом талантливом человеке. Еще есть фонтаны в Юбилейном парке: один назван именем Айвазовского, так как был построен за его счет для обеспечения водой жителей города. Другой носит название «Доброму гению»: это памятник-благодарность от феодосийцев своему знаменитому земляку.

Музей древностей. Он расположен рядом, на проспекте Айвазовского, поэтому далеко ходить не придется. Зайти сюда нужно хотя бы потому, что феодосийский Музей древностей — один из старейших в Европе, а его экспозиция включает находки от античного периода и состоит из более чем 70 тысяч экспонатов. В самом музее восемь залов, каждый охватывает свой временной промежуток, есть дворик, в котором под открытым небом выставлены древние каменные плиты.

Музей Грина. Он находится всего в 200 метрах от галереи Айвазовского на улице Галерейной. Конечно, экспозиция его не так впечатляет, как собрание работ прославленного художника. Здесь все скромно, как впрочем и жил писатель Александр Грин, который провел в этом доме почти десять лет. Комнаты-каюты, фотографии, книги, личные вещи — на осмотр экспозиции уйдет немного времени. Не забудьте сфотографироваться перед зданием: на фасаде дома выполнено большое рельефное панно «Бригантина» с кораблем, будто сошедшим со страниц произведений великого русского романтика.

Юбилейный парк. От музея Грина пройдите на Земскую улицу, а затем двигайтесь по направлению к Юбилейному парку. Это красивый, зеленый, благоустроенный городской парк, в котором обожают гулять феодосийцы и фотографироваться гости города. Украшают парк, конечно, фонтаны. Тот самый, который был построен на средства Ивана Айвазовского, выглядит, как удивительная восточная беседка. Пройдите по парку, отдохните в тени деревьев на удобных лавочках, а затем направляйтесь к старинной постройке, которая виднеется среди деревьев. Это башня Святого Константина — строение, символичное для Феодосии и даже изображенное на гербе города. Построена она была в 14 веке и до наших дней сохранилась лишь частично. Но туриста она интересует как первое на пути строение знаменитой феодосийской генуэзской крепости, растянувшейся на несколько километров.

Генуэзская крепость. Нужно сказать, что в Крыму подобных сооружений несколько. Лучше всего сохранилась крепость в Судаке, именно она в большей степени известна туристам, и именно там ежегодно проходит популярный фестиваль «Генуэзский шлем». Феодосийская крепость строилась с судакской практически в одно время — в 14 веке, но сохранилась значительно хуже. От протяженных крепостных стен остались около 200 метров построек, из более чем 20 башен сохранились только три. В 19 веке местное население активно использовало камень из крепостных стен для «частного строительства». Тем не менее, старинное сооружение впечатляет мощью. К стенам и башням можно свободно подойти, побродить рядом, даже попытаться забраться наверх. Останавливать никто не будет: объект не охраняется, никакой экскурсионной программы или организованного осмотра, как в судакской крепости, здесь нет.

Кроме крепостных стен и усадеб начала прошлого столетия, в Феодосии много памятников архитектуры религиозного значения. Здесь есть старинный, тоже 14 века, армянский храм Сурб Саркис, на территории которого, кстати, похоронен Иван Айвазовский (по национальности художник был армянином). Есть православный храм 15 века постройки святых архангелов Гавриила и Михаила. Чуть младше этих сооружений, но тоже в почетном возрасте, мечеть Муфти-Джами, она была построена в 17 веке. Заметно, что культовые сооружения различных религий и конфессий прекрасно соседствуют в этом городе и совершенно не диссонируют друг с другом. Но таков уж Крым, удивительный многонациональный край.

Что посмотреть в Феодосии весной и летом

Зимняя экскурсионная программа ограничится только посещением музеев и прогулкой по центральным улицам. А вот летняя будет куда более разнообразной. Ее обязательно стоит сочетать с пляжным отдыхом, благо все без исключения пляжи города бесплатны и доступны для посещения.

Ехать за тридевять земель, чтобы искупаться в море не нужно. Базы отдыха, пансионаты, отели традиционно стоят на берегу: их много как в центральной части города, где находится набережная с оборудованными пляжами. Так и в пригороде, на Керченском шоссе, где расположен знаменитый феодосийский Золотой пляж с мельчайшим, золотистым песком. И менее знаменитые, но от этого не менее роскошные пляжи «Баунти», «Алые паруса», «Лазурный берег».

По сути, все они — части одного побережья, разделенного на зоны. Каждая зона благоустроена по своему: где-то стоят желтые грибочки-навесы, где-то настоящие бунгало. Пляжный инвентарь есть везде: за плату можно взять и лежак, и зонтик. Раздевалки бесплатны. Для детворы установлены надувные горки, можно и отдохнуть, и развлечься.

Когда развлекаться надоест, можно сходить в дельфинарий. Он находится здесь, на Керченском шоссе, только на противоположной от пляжей стороне дороги. Или отправиться в гастрономический тур по местным ресторанчикам. Находясь в Феодосии, необходимо обязательно попробовать местную барабульку (в честь этой рыбки каждый год в городе даже проводят гастрономический фестиваль). Или приготовленного в сливочном соусе с луком рапана — это моллюск, которого ловят в Черном море и умеют готовить так вкусно только в Крыму.

Что привезти из Феодосии в подарок

Сувенирных палаток в Феодосии много и на Набережной, и возле отелей, и на Керченском шоссе. Искать сувениры точно не придется, обязательно по пути вам попадется ларек, и не один. Как правило, такие палатки заполнены китайским «ширпотребом» вроде магнитиков, матросских тельняшек и изделий из ракушек. Но есть и достойные внимания сувениры.

В первую очередь, это эфирные масла, которые делают в Крыму. Присмотритесь к наборам — травяным, цветочным, хвойным. Ароматы Крыма будут долгое время напоминать о поездке. Смело покупайте и натуральную крымскую косметику, ее делают с использованием ценных грязей, черноморских водорослей, лекарственных трав.

Красивым подарком станет сувенир из оникса — этот полудрагоценный минерал тоже добывают в Крыму и делают из него статуэтки, украшения. Стоят они, правда, недешево. В качестве альтернативы можно рассмотреть изделия из можжевельника. Древесина можжевелового дерева долгое время сохраняет роскошный аромат, и изделия из нее (декоративные подвески, посуда, статуэтки) наполняют помещение целебными фитонцидами.