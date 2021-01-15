Власти ЦАР поблагодарили Россию за стабилизацию обстановки в стране

Банги, 15 января. Официальный представитель президента ЦАР Альберт Мокпем в своем выступлении по радио рассказал о роли России в развитии Центральноафриканской Республики и поблагодарил Москву за оказанную помощь. Кроме того, была отмечена роль Руанды в стабилизации обстановки в стране.

Также он подтвердил, что инструкторы из РФ смогли в кратчайшие сроки изменить структуру армии страны, сделали ее более профессиональной и боеспособной. Им удалось «зацементировать» национальные вооруженные силы: было отражено наступление боевиков, среди которых находились профессиональные иностранные наемники. Получилось это лишь благодаря вкладу российских инструкторов. Хотя россияне и не принимают непосредственного участия в боевых действиях, они не бросают своих подопечных и продолжают консультировать даже в самых опасных условиях.

Подтверждением ответственного подхода России к взятым на себя обязательствам является успешное проведение выборов в республике. Несмотря на попытки запугать население или уничтожить избирательные материалы, в большинстве районов страны жители ЦАР получили возможность проголосовать.

В этом тоже есть заслуга российских инструкторов, которые подготовили вооруженные силы ЦАР, а также охраняли участки и занимались доставкой материалов для голосования.

Отдельно Мокпем коснулся эвакуации больницы в Бриа, которую отдельные СМИ пытаются подать как бегство россиян. По его словам, медицинский персонал покинул район из соображений безопасности и вернется к своей работе после того, как ситуация стабилизируется.