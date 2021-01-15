Блогер Захаркин советует Бородину и Бузову «гнать поганой метлой» с телевидения

Намедни телеведущая Ксения Бородина объявила о возобновлении съемок проекта на ТНТ «Бородина против Бузовой». Не вся медиа-среда с восторгом восприняла эту новость. Так, блогер Руслан Захаркин предложил «гнать поганой метлой» с федеральных каналов таких ведущих, как Бородина и Ольга Бузова вместе с их телешоу.

Как стало известно, новый сезон проекта изменит свой формат. Теперь в рамках шоу, ведущие будут обсуждать остросоциальные проблемы.

Однако, представитель современной блогинг-сферы полагает, что для обсуждения подобных вопросов следует обладать определенным набором знаний и компетенций, чего, по мнению Захаркина, у экс-ведущих «Дома-2» просто нет.

«Какое социальное право Бородина и Бузова имеют для обсуждения таких тем? Люди, которые создали свои имена на грязном хайпе теперь будут вещать нам о семейных ценностях, здоровом образе жизни и морали? Ну смешно же», - негодует блогер.

По мнению Руслана Захаркина, «Дом-2» сделал телеведущим не очень хорошую репутацию. Телестройка была местом разврата, асоциального поведения, драк, насилия и прочих негативных вещей. Блогер считает, что своим шоу девушки просто хотят закрепиться на телевидении.

«Под видом добродетели они хотят остаться на телевидении, чтобы полностью не уходить в Интернет и учить нас жизни. Так вот таких учителей нам не надо. Люди должны разбираться в том, о чем говорят, а в этом случае, наверное, белка больше разбирается в социальных проблемах, чем Бузова с Бородиной», — отметил Захаркин.

Также Руслан уверен, что по своей специфике проект будет напоминать «Дом-2» и темы обсуждений будут соответствующие.

«Общество уже устало от мусорного контента, куда относится и это непонятное общения Бузовой и Бородиной. Зачем обсуждать, кто, как, и с кем спит? Кто бухает, а кто дерется? Как отомстить бывшей и прочее? Как это помогает простым людям?» — возмущен блогер.

Также Захаркин, решительно не понимает «руководство телеканала, «приютившее» двух женщин бальзаковского возраста, которые до сих пор не смогли выяснить, кто из них круче». Инфлюенсер предлагает принципиально новое решение, которое, по его мнению, принесет гораздо больше пользы современному обществу, чем проект «Бородина против Бузовой».

«На месте всех федеральных и региональных телеканалов я бы просто прогнал поганой метлой всех и каждого из этого шоу — пусть поработают в реальном секторе экономики, а не в пустой говорильне», — заявил Захаркин.

Так, блогер предлагает поющей ведущей Ольге Бузовой примерить новое амплуа, к примеру, менеджера по продажам средств индивидуальной защиты, а Бородиной, по мнению общественника, вполне подойдет работа консультантом по семейным отношениям в службе психологической поддержки после ссор, измен и побоев.

«На мой взгляд эти темы для Ксении весьма актуальны», — отметил Руслан.

Резюмируя свое заявление блогер надеется, что телезрители, закрывшегося «Дома-2» и вновь стартующего проекта «Бородина против Бузовой» таки очнутся и займутся своей жизнью и будут следовать к своей мечте.

«Не тратьте время на ерунду — это не поможет заработать денег, найти высокооплачиваемую работу, слетать отдыхать и исполнить другие желания. Всем рекомендую смотреть YouTube, а Бородина и Бузова вместо шоу пусть общаются друг с другом по Zoom», — подытожил блогер.

Руслан Захаркин пропагандирует здоровый образ жизни, выступает за саморазвитие и продвижение. Ранее блогер раскритиковал современную норму потребления алкоголя в России.