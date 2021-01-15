Топ-5 самых дорогих валют и недооцененный рубль на фоне удешевления доллара и евро

Российский рубль в последнее время находится не в самом устойчивом положении, причина этого — макроэкономические факторы, а также мировая конъюнктура. Тем не менее, российская валюта не так плоха, как ее пытаются представить. Так, если применить к рублю довольно популярный «индекс бигмака» (Big Mac Index), выясняется, что курс российской валюты по отношению к доллару США сильно занижен, считают эксперты журнала The Economist.

Что такое «индекс бигмака»

«Индекс бигмака» (Big Mac Index) — это неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ППС). Индекс бигмака основан на теории, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах, но вместо корзины берется один стандартный бургер компании McDonald’s который продается практически во всех странах.

Цель сравнения: определить реальные обменные курсы валют различных государств. Такие расчеты The Economist ведет с 1986 года. Стандартный бигмак используется в качестве эталона, поскольку это блюдо содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, мясо, сыр, овощи), чтобы считать его универсальной экономической моделью, а McDonald's есть в большинстве стран мира.

Согласно последним данным The Economist от 12 января 2021 года, если исходить из «индекса бигмака», американский доллар должен стоить менее 24 рублей (23,85 руб.), тогда стоимость бургеров в России и США будет одинаковой.

Поскольку «индекс бигмака» базируется на идее, что одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, то, если это не соблюдается, значит курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен. По данным The Economist, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоил в среднем 5,66 долларов, в России — 135 рублей. (Бигмак из McDonald’s стоит в России в среднем 1,81 доллар, а не 5,66 долларов, как в США). Если же уравнять стоимость бургеров в России и в США, то доллар должен стоить 23,85 руля, хотя в реальности он более чем в три раза дороже.

Согласно этой оценке получается, что курс рубля занижен на 68%, то есть российская валюта является одной из самых недооцененных в мире.

Какие валюты самые дорогие

Топ-5 самых дорогих валют мира и их стоимости в абсолютном исчислении (в абсах) выглядит так:

Кувейтский динар (KWD) — 60.488885.

Британский фунт стерлингов (GBP) — 22.879584.

Евро (EUR) — 20.909664.

Швейцарский франк (CHF) — 19.545431.

Доллар США (USD) — 18.587629.

Официальные курсы валют по курсу ЦБ РФ по состоянию на 15 января 2021 года

Доллар — 73.7961 рублей, евро — 89.6475 рублей.

Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 27 копеек (0,37%). С начала месяца доллар подешевел на 8 копеек.

По отношению к евро рубль укрепился на 14 копеек (-0.16%). С начала месяца стоимость евро упала на 1 рубль 14 копеек.