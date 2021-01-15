Бывший вице-премьер Дагестана назначен первым замглавы Минвостокразвития России

Махачкала, 15 января. Бывший первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов назначен первым заместителем главы Минвостокразвития России. Ранее он занимал должность советника министра этого ведомства.

Распоряжение о назначении Гусейнова на руководящую должность в федеральный орган власти подписал сегодня, 15 января, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Назначить Гусейнова Гаджимагомеда Гаджибуттаевича первым заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики», – говорится в документе, текст которого приводит Telegram-канал «Спросите у Расула».

Гусейнов – уроженец Махачкалы. В течение 17 лет он работал в министерстве финансов России, где некоторое время возглавлял департамент бюджетной политики в отраслях экономики. В 2018 году вернулся в Дагестан, где занял пост первого заместителя председателя республиканского правительства и курировал финансовый блок. В ноябре 2020 года был освобожден от занимаемой должности, после чего работал советником руководителя Минвостокразвития Алексея Чекунова.

Министерство по развитию Дальнего Востока было образовано в 2012 году. В 2019 году его полномочия были расширены Арктической зоной, и ведомство было преобразовано в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил региональное правительство в отставку. Позднее был сформирован новый кабинет министров во главе с Абдулпатахом Амирхановым.