Кому в России с 1 февраля 2021 года увеличат выплаты, кто получит 1000 руб. к пенсии

Некоторым категориям россиян, получающим различного вида пенсии, с 1 февраля 2021 года могут на 4,9% увеличить размер пособий, выплат и компенсации. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, представленном Минтрудом. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется, что с 1 февраля 2021 года соответствующие выплаты будут проиндексированы на коэффициент 1,049.

«Коэффициент индексации определен, исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, который равен 104,9%», — говорится в пояснительной записке к нормативному акту.

Повышение выплат с февраля 2021 года коснется Героев Советского Союза и России; полных кавалеров Ордена Славы; ветеранов; инвалидов; граждан, подвергшихся воздействию радиации; семей с детьми, а также некоторых других категорий получателей пенсий, пособий и выплат.

На сколько вырастут пенсии в 2021 году

Пенсии неработающих пенсионеров, благодаря индексации, выросли в России с 1 января 2021 года. Пенсии были проиндексированы на 6,3%, что превышает уровень инфляции. Размер ежемесячной прибавки зависит от того, какую пенсию человек получал раньше. Согласно данным, представленным Пенсионным фондом России, ежемесячная прибавка к пенсиям составила от 503-х до 1869 рублей.

Как сообщал ранее ПФР, средний размер страховой пенсии в России в 2021 году вырос до 17 444 рублей. Неработающие граждане, получающие пенсию по старости, которая в прошлом году у них составляла 16 тысяч рублей и более, благодаря индексации теперь ежемесячно получают примерно на 1000 рублей больше.

В Госдуме опровергли данные о дефиците денег в ПФР

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб опровергла заявление экономиста, предсказавшего, что дефицит денег в Пенсионном фонде приведет к тому, что родившиеся после 1972 года граждане РФ не смогут рассчитывать на большие пенсии. Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин высказал такой прогноз в беседе с URA.RU.

«Существенная дыра в ПФР — это сейчас объективная реальность. Людям, родившимся после 1972 года, не стоит рассчитывать на нормальные выплаты от государства», — предрек эксперт.

Светлана Бессараб опровергла этот прогноз. Она уверена, что государство сможет выполнить свои обязательства перед пенсионерами и сегодня, и в будущем.

«К 2024 году средняя выплата неработающим пенсионерам должна составить 20 тысяч рублей в месяц», — рассказала депутат.

Кроме того, Бессараб напомнила, что государство ежегодно индексирует пенсии выше уровня инфляции. Повторим: в 2021 году индексация пенсий неработающих пенсионеров была проведена на 6,3%. Что касается индексации пенсий работающих пенсионеров, которая не производится с 2016 года, то президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что это положение, возможно, вскоре будет пересмотрено.

Кроме того, депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительных индексаций пенсий в течение года.

Пенсии по инвалидности смогут назначать автоматически

В Совете Федерации предлагают ввести беззаявительный порядок оформления пенсий по инвалидности. По мнению главы комитета Совфеда по социальной политике Инны Святенко, всю информацию о получателе пенсий по инвалидности ПФР может самостоятельно истребовать в федеральном реестре.

Соответствующий законопроект, уже внесенный в Госдуму и намеченный к рассмотрению на январь, предусматривает, что с января 2022 года в России будет введен беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. ПФР будет автоматически выносить такие решения в срок не более, чем пять рабочих дней со дня поступления сведений о признании человека инвалидом.

Сегодня от инвалида, чтобы назначить ему соответствующую пенсию, требуют собрать множество справок, которые ему необходимо предоставить в Пенсионный фонд.

Ранее экономист в беседе с ФАН назвал главную причину предложения о дополнительной индексации пенсий.