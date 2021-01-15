Антропонимист и астрологи рассказали о будущем внучки Валерии

Новый год в семье певицы Валерии начался с радостного события. 1 января исполнительница стала бабушкой, у ее сына Арсения Шульгина родилась дочь Селин. Антропонимист и опытные астрологи рассказали про имя и возможное будущее малышки.

Женское имя Селин имеет греческое происхождение. Однако, как отметил антропонимист, генеральный директор информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов, есть немало созвучных имен у разных народов мира.

«Это имя не русское, оно заимствованное. В русском языке оно бы произносилось как Селина (с окончанием). Если это французское заимствование, то имя имеет латинскую основу. И на латинице произносится как Коелина. В буквальном смысле оно означает «небесная». Если с греческого Селена — «лунный», «лунная», во французском оно трактуется более широко», — говорит эксперт.

Бытует мнение, что имя и дата рождения накладывают заметный отпечаток на характере и судьбе ребенка. Так, астролог Элеонора Гинзбург, опираясь на нумерологию, отметила, что имя внучки Валерии соответствует планете Венера в знаке Девы.

«Это самое чистое положение планеты. Селин (Селена) означает «белая луна» в астрологии, эта планета связана с нашими самыми светлыми качествами, с нашей духовностью», — говорит астролог.

Как отметила Элеонора, высший аспект Венеры в Деве был у великих святых, великих монахинь, которые достигли своего просветления. Однако она добавила, что имя Селин может потребовать от девочки особого поведения и соответствия большой внутренней чистоте, особенно в вопросах женственности и любви.

«То есть чистота во всех аспектах», — сказала Гинзбург.

Она также заметила, что по нумерологии имени внучке знаменитой певицы соответствует планета Хирон. Она отвечает за гибкость нрава, умение договариваться и другие дипломатические качества.

«Это будет либо слабым местом маленькой Селин, либо опорным ее качеством», — заключила астролог.

Нумеролог, маг Элена Гамаюн увидела в звездной малышке прирожденного лидера. Ведь не зря ее цифра по нумерологии — единица. По мнению эксперта, число рождения — это то, как человек будет проявлять себя в социуме, его потенциальные возможности, а месяц рождения — духовная сверхзадача личности, число ангела хранителя.

«Так получилось, что у девочки это одно и то же число – единица. Самое удивительное, когда я посчитала по классической нумерологии ее имя, оно также являет собой цифру один. Это люди, которые часто становятся лидерами, первопроходцами в любой сфере деятельности, обладают большим творческим потенциалом», — объясняет нумеролог.

По мнению эксперта, девочке свойственен аналитический склад ума. Такие люди могут развить в себе магические способности, их слышат высшие силы, их обращение к ангелам-хранителям, обращение к Богу, к энергетическому полю, желания этих людей имеют свойства сбываться. Однако есть здесь и отрицательные моменты: эксцентричность, эгоцентризм, желание подавлять других.

«Родителям девочки обязательно нужно развивать лидерские и творческие способности. Этому ребенку подойдут руководящие должности, она может стать прекрасной бизнесвумен. Но нужно сразу объяснить ей, что такое хорошо, а что такое плохо, что нужно делиться, не быть эгоистом и не поддерживать такое поведение, ведь это может проявляться у «единичек», — советует нумеролог.

Кроме того, особая энергетика позволит воплощать задуманное маленькой Селин с завидной легкостью. Все, о чем бы она ни подумала, может исполниться. Но нужно быть аккуратной, это касается и плохих мыслей.

Нередки случаи, когда «единички», как Селин, становятся не лидерами, а хорошими психологами, экстрасенсами, парапсихологами и врачами. Потому что для врачей видение и глубокая интуиция играют огромную роль.

Для малышки все только начинается, перед ней открыт весь этот огромный мир, а сделать правильное решение ей всегда помогут близкие и ее окружение.

Ранее сообщалось, что младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин уехал в Сочи кататься на лыжах через неделю после рождения дочки Селин. Его жена Лиана объяснила, почему он «сбежал».