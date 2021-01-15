Эксперт назвал незаслуженным место Махачкалы в топ-30 рейтинга крупных городов России

Махачкала, 15 января. Столица Дагестана незаслуженно занимает место в тридцатке крупных городов России с наивысшим качеством жизни населения, считает опрошенный ФАН общественный деятель из Махачкалы Шамиль Магомедов. Так он прокомментировал исследование, проведенное Финансовым университетом при Правительстве России.

Рейтинг оценивал качество жизни в городах с населением более 250 тысяч человек в 2020 году. С этой целью аналитиками были опрошены 700 человек в каждом из 75 городов, которые вошли в итоговый рейтинг.

«Оценка качества жизни основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные были собраны при помощи социологических исследований. В каждом из городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов», — говорится в исследовании университета.

Специалисты поставили Махачкалу на 27 место. Первую тройку составили Москва, Санкт-Петербург и Грозный. Чита, Волгоград и Барнаул признаны городами с самым низким качеством жизни.

Шамиль Магомедов обратил внимание на то, что ниже Махачкалы в рейтинге находятся Ростов-на-Дону, Ставрополь и тот же Волгоград. При этом во Владикавказе уровень жизни оказался выше, чем в дагестанской столице, что также удивило собеседника ФАН.

«Во Владикавказе я был, там я не видел нормальных дорог. Очень много разбитых дорог. Насколько могу судить, и уровень жизни, платежеспособность населения в столице Северной Осетии находятся на очень низком уровне», — выразил свое мнение общественник.

Магомедов считает, что Махачкала тоже должна находиться ниже в рейтинге. Он затруднился назвать определенное место, но обозначил ряд проблем, с которыми регулярно сталкиваются жители города.

«Если Махачкала находится на 27 месте, то те города, что ниже нас, наверное, и вовсе утопают в мусоре. При этом, проблема не только в нем. В некоторых районах города постоянно отключают свет, часто не бывает воды, при малейших осадках парализуется движение», — сказал собеседник ФАН.

Он согласился с объективностью первой десятки рейтинга. Особенно, по его мнению, выделяются Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.

Специалисты Финансового университета при составлении рейтинга учитывали уровень насилия в рассматриваемых городах, количество обращений в правоохранительные органы, интерес населения к культурным ценностям, желание мигрировать, объемы приобретаемых товаров и услуг, состояние городской инфраструктуры и ряд других факторов. Суммировав все полученные данные, аналитики рассчитали единый индекс качества жизни. В Москве он оказался максимальным — 100, в Санкт-Петербурге — 87, в Грозном — 84.

При этом Махачкала набрала 71 балл — столько же оказалось у Магнитогорска и Белгорода. Наименьший индекс у Волгограда и Читы — по 55. Как отметили составители рейтинга, столица Дагестана выделилась в 2020 году как один из трех российских городов с наименее конфликтными отношениями населения с местными властями, а также как один из шести городов с самой низкой склонностью жителей к миграции.

Ранее ФАН сообщал, что жители Махачкалы на двое суток остались без электричества. Тогда из-за непогоды отключения затронули более 100 тысяч человек.