Аргентине в 2020 году удалось снизить темпы инфляции до 36%

Буэнос-Айрес, 15 января. Средний рост цен на товары и услуги в Аргентине по итогам 2020 года составил 36,1%. Более серьезного подорожания удалось избежать благодаря заморозке цен, сообщает аргентинское информационное агентство Infobae со ссылкой на отчет аргентинского института статистики и переписей.

Несмотря на пандемию коронавируса и глубокий экономический кризис значение инфляции за 2020 год оказались ниже, чем в 2018 и 2019 году, когда средний рост цен составил 53,8% и 47,6% соответственно. В декабре 2020 года товары и услуги в Аргентине подорожали на 4%, что стало самым высоким значением за месяц в прошлом году. В Министерстве экономики Аргентины это объяснили сезонными факторами и всемирным ростом цен.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 4% en diciembre de 2020 respecto de noviembre y 36,1% interanual https://t.co/kwjDesNeFM pic.twitter.com/l7bAorM5Zy — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 14, 2021

«Мы закончим с инфляцией в годовом исчислении около 36%, что означает снижение более чем на 17 процентных пунктов по сравнению с инфляцией 2019 года, и мы должны продолжать идти по этому пути сокращения (инфляции)… Это комплексная макро-схема, в которой мы стремимся к тому, чтобы инфляция продолжала снижаться примерно на пять процентных пунктов ежегодно», — заявил министр экономики Мартин Гусман в конце прошлого года.

По оценкам Всемирного банка, в 2020 году номинальный ВВП Аргентины сократился на 10,6%, что стало рекордным показателем в Южной Америке. Ранее правительству Альберто Фернандеса удалось договориться об отсрочке выплат и реструктуризации долга перед Всемирным валютным фондом, избежав технического дефолта.