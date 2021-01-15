Рост криптовалют на триллион долларов вскрыл размеры теневой экономики мира

После непродолжительного рождественского спада пул криптовалют демонстрирует готовность штурмовать новые исторические высоты. Счетчик ounce.me показывает (год к году) рост биткоина в 5,45 раза, эфириума — в 3,72 раза, лайткоина — в 1,96 раз.

Чем обусловлен новый взлет стоимости этих финансовых инструментов и чего ждать от них в будущем? Разбирался обозреватель ФАН.

Как свидетельствуют интернет-источники, первый обмен самой популярной криптовалюты на реальный товар произошел в мае 2010 года: американец по имени Ласло Ханеч за 10 000 биткоинов получил… две пиццы с доставкой. По текущему курсу «битка» на 15 января 2021 года, каждая пицца обошлась ему в 193 с лишним миллиона (!) долларов.

Вопрос: что такого изменилось за неполных 11 лет, если цена определенного набора компьютерных символов смогла за это время вырасти почти в десять миллионов раз?

На первый взгляд, какой-то общей или главной причины нет и быть не может: действует целый комплекс факторов. Прежде всего, это, конечно, фактор COVID-19, под флагом борьбы с которым мировые центробанки в 2020 году эмитировали гигантскую денежную массу. Только в Соединенных Штатах Федрезерв «вынул из воздуха», по разным оценкам, от 8 до 10 трлн долларов, причем практически вся эта сумма ушла в госдолг и на фондовые рынки — как Америки, так и остального мира.

Разумеется, значительная часть этих «вертолетных» денег разными путями достигла тех сфер экономики, включая откровенно криминальные, где они перешли в «горячее» и «сверхгорячее» состояние. Далеко не все их владельцы желают вкладываться, скажем, в акции Tesla, да и сделать это не так-то просто — безналичные транзакции, особенно долларовые, отслеживаются в банковской системе под микроскопом.

Для аварийного сброса и охлаждения этой денежной «пены» биткоины с компанией прочих криптовалют — именно «то, что доктор прописал»: дополнительная встроенная система безопасности международной финансовой системы. Поэтому, кстати, общий рост криптовалют почти на триллион долларов позволяет хотя бы приблизительно оценить размер теневой экономики в рамках глобального рынка. И этот размер даже в минимальной версии оказывается никак не меньше 10%.

Помимо прочего, реклама того же биткоина в качестве «цифрового золота» в значительной мере способствует сдерживанию роста цен на золото (−1,8% к уровню 15 января 2020 года), серебро (+3,64%), платину (+23,33%) и палладий (+2,64%), а вместе с ними — и цен на нефть, что также поддерживает стабильность мировых финансов. Поэтому вовсе не случайно новый рост криптовалют совпал по времени с обещанием Джозефа Байдена после своей инаугурации в качестве 46-го президента Соединенных Штатов единовременно выплачивать американцам по 1400 «вечнозеленых» и увеличить федеральный долг еще на 1,9 трлн долл. — вдобавок к нынешним 27,8 триллионам.

Соответственно, учитывая опережающий рост криптовалют к общему росту объема денежной массы в перспективе ближайших трех-четырех месяцев, если не произойдет политических форс-мажоров, прежде всего в США, у биткоина есть потенциал роста примерно до уровня 50 000 USD/Btc или чуть выше. Дальнейшие перспективы будут определяться динамикой стэйблкоинов (самый продвинутый из подобных проектов — бывшая Libra Марка Цукерберга, ныне проходящая процедуру ребрендинга и согласования с финансовыми властями США) и технологий Starlink, а также цифровых версий национальных и международных валют.

Все это говорит о том, что в более отдаленной, от полугода до года, перспективе биткоин и другие пиринговые платежные системы, традиционно именуемые криптовалютами, неминуемо будут оттесняться к периферии мировых транзакций. И поэтому «ставить» на них в качестве долгосрочного инвестиционного инструмента или средства накопления — более чем рискованно.

И хотя в ходе разрушения глобальной «империи доллара» и замены ее некоей новой международной финансовой системой (пока МВФ, ссылаясь на коронавирусную пандемию, официально перенес пересмотр содержимого своей валютной корзины на 2023 год) «криптовалютная аварийка» может быть востребована еще не раз и не два, но, по большому счету, можно сказать, что ее время прошло, так и не наступив в полной мере.