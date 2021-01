Коллапс из-за COVID-19 вынудил бразильский штат Амазонас просить помощи у Венесуэлы

Манаус, 15 января. Система здравоохранения бразильского города Манаус больше не в состоянии справиться со стремительным распространением COVID-19. В местных больницах нет мест и запасов кислорода, а больных переправляют в лечебные учреждения соседних регионов, сообщает бразильское новостное агентство G1.

К настоящему моменту около 500 человек ожидает госпитализации с симптомами коронавируса, из-за чего Министерство здравоохранения Бразилии зарезервировало 750 мест в больницах близлежащих штатов для жителей Амазонаса. Спрос на кислород в Манаусе в три раза превышает производственные мощности местных компаний.

As pessoas estão sendo tratadas no corredor. Não tem oxigênio, não tem nada. Oxigênio para Manaus #manaus #amazonas #COVIDー19 pic.twitter.com/2oGMRWq2RE

Даже в таких условиях некоторые горожане пытаются нажиться на чужом горе: в ночь на 15 января местная полиция задержала группу спекулянтов с десятками баллонов с кислородом, которые они планировали продать в пять раз дороже реальной стоимости.

Экстренных поставок на 70 тысяч кубометров газа хватило на сутки, из-за чего поставщик медицинского оборудования White Martins рассматривает возможность приобретения кислородных баллонов в соседней Венесуэле. Министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреаса по просьбе президента Николаса Мадуро уже связался с губернатором Амазонаса Уилсоном Лимой и сообщил о готовности «помочь в ситуации, в которой политика отходит на второй план».

Между тем федеральные власти Бразилии отчаянно пытаются помочь правительству штата Амазонас. Вчера борт ВВС Бразилии доставил в Манаус 50 тонн медицинского оборудования. При этом транспортные ресурсы федеральных властей ограничены, из-за чего депутаты от штата обратились к американскому посольству с просьбой выделить самолет ВВС США для транспортировки кислорода и необходимых материалов.

Conversei + cedo com o deputado Marcelo Ramos, do Amazonas. Ele disse que pediu ao ministro Ernesto ajuda p/que EUA ceda avião que transporte oxigênio para Manaus. Motivo: o avião que transporta oxigênio em cilindro está em manutenção. No blog no @g1: https://t.co/WR4NW4GFgN