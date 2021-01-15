Коллапс из-за COVID-19 вынудил бразильский штат Амазонас просить помощи у Венесуэлы

Манаус, 15 января. Система здравоохранения бразильского города Манаус больше не в состоянии справиться со стремительным распространением COVID-19. В местных больницах нет мест и запасов кислорода, а больных переправляют в лечебные учреждения соседних регионов, сообщает бразильское новостное агентство G1.

Катастрофа в Амазонасе

К настоящему моменту около 500 человек ожидает госпитализации с симптомами коронавируса, из-за чего Министерство здравоохранения Бразилии зарезервировало 750 мест в больницах близлежащих штатов для жителей Амазонаса. Спрос на кислород в Манаусе в три раза превышает производственные мощности местных компаний.

As pessoas estão sendo tratadas no corredor. Não tem oxigênio, não tem nada.



Oxigênio para Manaus



#manaus #amazonas #COVIDー19 pic.twitter.com/2oGMRWq2RE — Igor Reale (@igorrealequatro) January 14, 2021

«Часть больниц Манауса превратились в своего рода «камерах удушья», где многие люди потеряли свои жизни, другие остались без кислорода, вентиляцию приходилось делать вручную, что, безусловно, может вызвать крайне серьезные последствия», — рассказала эпидемиолог Мишель Виана.

Даже в таких условиях некоторые горожане пытаются нажиться на чужом горе: в ночь на 15 января местная полиция задержала группу спекулянтов с десятками баллонов с кислородом, которые они планировали продать в пять раз дороже реальной стоимости.

Pra terem ideia da situação em Manaus. Foi agora a noite. O Grupo Fera da Polícia Civil do Amazonas apreendeu um caminhão que estocava cilindros de oxigênio para especulação. Antes a recarga de um cilindro saia por menos de R$ 100. Hoje passa de R$ 500. Muitos aproveitadores... pic.twitter.com/jqMGtz6E2g — Professor Carlos Barros (@profcabarros) January 15, 2021

Важнее, чем политика

Экстренных поставок на 70 тысяч кубометров газа хватило на сутки, из-за чего поставщик медицинского оборудования White Martins рассматривает возможность приобретения кислородных баллонов в соседней Венесуэле. Министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреаса по просьбе президента Николаса Мадуро уже связался с губернатором Амазонаса Уилсоном Лимой и сообщил о готовности «помочь в ситуации, в которой политика отходит на второй план».

Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro conversamos con el gobernador del Estado Amazonas, Brasil ????????, @wilsonlimaAM para poner inmediatamente a su disposición el oxígeno necesario para atender la contingencia sanitaria en#Manaus. ¡Solidaridad latinoamericana ante todo! — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 14, 2021

#OperaçãoCovid19 | Nesta quarta-feira (13), 20 barracas climatizadas, 20 climatizadores e três geradores, entre outros insumos de saúde foram transportados por duas aeronaves da @fab_oficial para a montagem de Hospital de Campanha em Manaus-AM



Saiba mais: https://t.co/YiA35bJfzt — Ministério da Defesa (@DefesaGovBr) January 14, 2021

Между тем федеральные власти Бразилии отчаянно пытаются помочь правительству штата Амазонас. Вчера борт ВВС Бразилии доставил в Манаус 50 тонн медицинского оборудования. При этом транспортные ресурсы федеральных властей ограничены, из-за чего депутаты от штата обратились к американскому посольству с просьбой выделить самолет ВВС США для транспортировки кислорода и необходимых материалов.

Conversei + cedo com o deputado Marcelo Ramos, do Amazonas. Ele disse que pediu ao ministro Ernesto ajuda p/que EUA ceda avião que transporte oxigênio para Manaus. Motivo: o avião que transporta oxigênio em cilindro está em manutenção. No blog no @g1: https://t.co/WR4NW4GFgN — Andréia Sadi (@AndreiaSadi) January 14, 2021

Министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэллу заявил, что спасение жизней жителей Манауса стало первостепенным приоритетом для правительства. Он обещал, что в рамках массовой вакцинации, которая начнется 19 января, большая часть препаратов против коронавируса в первую очередь будет доставлена в Амазонас. Первая партия вакцины AstraZeneca из двух миллионов доз, произведенных в Индии, должна прибыть в Бразилию в ближайшие дни.

Бразилия ждет вакцину

Бразильские эксперты считают, что подобного сценария в Амазонасе можно было избежать, если бы федеральные власти Бразилии ускорили процесс регистрации вакцин от коронавируса. На данный момент разрешения на экстренное применение от национального фармрегулятора Anvisa ожидают препараты от компаний Sinovac (Китай), Pfizer (Германия) и AstraZeneca (Великобритания). Несмотря на существующие договоренности о поставках более 350 миллионов доз вакцин различных производителей, в распоряжении Министерства здравоохранения сейчас нет ни одной дозы препарата от коронавируса.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару наложил запрет на приобретение шприцов для вакцинации из-за завышения цен частными поставщиками.

За минувшие сутки в штате Амазонас было зарегистрировано 3816 новых случаев заболевания COVID-19, из них 2516 — в Манаусе, умерли 44 человека. С начала пандемии в штате с населением более 4 миллионов заразились 223 тысяч человек, жертвами вируса стали почти 6000 амазонасцев.