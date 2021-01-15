Межевич объяснил, на что именно белорусская оппозиция могла потратить 100 тысяч евро

Белорусская оппозиция могла получать денежные средства как внутри РБ, так и из-за рубежа. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее правоохранительные органы Республики Беларусь задержали двух предпринимателей, которые, по версии следствия, занимались финансированием протестов в стране. В тайниках найдены более 100 тысяч долларов и евро, которые, как считают силовики, были предоставлены оппозиционерам фондом BYHELP.

«Белорусское общество в данный момент объективно расколото, — считает Межевич. — А раз так, то эти деньги, очевидно, предназначались той его части, которая президента Лукашенко не поддерживает. Это вполне могли быть какие-то внутренние финансовые потоки — ряд состоятельных предпринимателей в РБ определенно выступают за смену власти в стране, так что средства могли поступить и от них».

По мнению политолога, для таких людей не было проблемы в том, чтобы «вытащить» из своей прибыли 100 или 150 тысяч долларов и пустить их «на борьбу с режимом».

«Вполне возможно и зарубежное происхождение этих средств, — добавил эксперт. — Мы сегодня живем в цифровом мире, так что для того, чтобы переслать деньги через белорусскую границу, совершенно не нужно перевозить их у себя в трусах, как это делали 50 лет назад».

Так или иначе, но эти финансы явно не были направлены на поддержание текущего политического строя в Республике Беларусь, подчеркнул собеседник ФАН.

«Дальше возможны два сюжета, — продолжил он. — Если на них планировалось покупать или шить красно-белые зонтики, то это с правовой точки зрения, одна ситуация. А если кто-то собирался приобретать пиротехнику и на ее основе мастерить взрыв-пакеты, то ситуация совсем другая — равно как и статья уголовного кодекса».

Межевич отметил, что у него нет уверенности в том, что белорусская оппозиция использует только мирные формы протеста, как та любит об этом заявлять.