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Межевич объяснил, на что именно белорусская оппозиция могла потратить 100 тысяч евро

Межевич объяснил, на что именно белорусская оппозиция могла потратить 100 тысяч евро

Белорусская оппозиция могла получать денежные средства как внутри РБ, так и из-за рубежа. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее правоохранительные органы Республики Беларусь задержали двух предпринимателей, которые, по версии следствия, занимались финансированием протестов в стране. В тайниках найдены более 100 тысяч долларов и евро, которые, как считают силовики, были предоставлены оппозиционерам фондом BYHELP.

«Белорусское общество в данный момент объективно расколото, — считает Межевич. — А раз так, то эти деньги, очевидно, предназначались той его части, которая президента Лукашенко не поддерживает. Это вполне могли быть какие-то внутренние финансовые потоки — ряд состоятельных предпринимателей в РБ определенно выступают за смену власти в стране, так что средства могли поступить и от них».

По мнению политолога, для таких людей не было проблемы в том, чтобы «вытащить» из своей прибыли 100 или 150 тысяч долларов и пустить их «на борьбу с режимом».

«Вполне возможно и зарубежное происхождение этих средств, — добавил эксперт. — Мы сегодня живем в цифровом мире, так что для того, чтобы переслать деньги через белорусскую границу, совершенно не нужно перевозить их у себя в трусах, как это делали 50 лет назад».

Межевич объяснил, на что именно белорусская оппозиция могла потратить 100 тысяч евро

Так или иначе, но эти финансы явно не были направлены на поддержание текущего политического строя в Республике Беларусь, подчеркнул собеседник ФАН.

«Дальше возможны два сюжета, — продолжил он. — Если на них планировалось покупать или шить красно-белые зонтики, то это с правовой точки зрения, одна ситуация. А если кто-то собирался приобретать пиротехнику и на ее основе мастерить взрыв-пакеты, то ситуация совсем другая — равно как и статья уголовного кодекса».

Межевич отметил, что у него нет уверенности в том, что белорусская оппозиция использует только мирные формы протеста, как та любит об этом заявлять.

«В реальности мы могли наблюдать и попытки диверсий на железной дороге, и поползновения поджечь отделения полиции, и многое-многое другое, — добавил политолог. — Таким образом, перед нашими глазами открывается деятельность, которую власть республики не может оставить без внимания. Поэтому и реакция была соответствующей».

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