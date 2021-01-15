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Старший сын Грачевского наделал долгов на сумму свыше миллиарда рублей

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Борис Грачевский

Судебные приставы пытаются взыскать с Максима Грачевского, сына создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, 1 085 284 866.73 рубля по кредитному договору и 75 969 940.67 рублей — исполнительского сбора. Максим оказался должен такую огромную сумму после того, как выступил поручителем в кредите, выданном банком «Возрождение» ОАО «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос», ОАО «Трудовые резервы», ОАО «Русская нефтяная группа».

ФАН уже писал, что бизнес старшего сына Грачевского от первого брака пошел прахом. Все компании, в которых он участвовал, были обанкрочены и ликвидированы. При этом у него остались крупные кредитные обязательства перед банком. Сам Максим выступал поручителем. И поскольку кредиты брались еще в 2009 году, а решение суда — от 2016 года (тяжбы длились несколько лет), то и сумма оказалась огромной.

Борис Грачевский пытался помочь сыну еще вначале финансовых операций, заложив свой дом в Одинцовском районе Московской области. Но поднять такие долги было не под силу даже такому успешному, в отличие от сына, предпринимателю, как Борис Юрьевич.

Напомним, Грачевский-старший являлся учредителем двух компаний, связанных с его детищем — «Ералашем». Обе компании превратились в маленькую империю и кроме съемок вели еще ряд видов предпринимательской деятельности. В год они приносили более 100 миллионов рублей чистой прибыли, без учета продажи товарного знака «Ералаш», зарегистрированного, опять же, Грачевским.

Старший сын Грачевского наделал долгов на сумму свыше миллиарда рублей

Борис Грачевский умер в 52-й больнице Москвы 14 января от коронавируса. Ранее ФАН сообщал, что родственники Грачевского планируют провести большую гражданскую панихиду, так как очень много людей хотят проститься с создателем легендарного «Ералаша».

Ранее ФАН сообщал, что дети и супруга Грачевского не смогут унаследовать товарный знак «Ералаш», так как Борис Грачевский не стал его регистрировать на себя, а решил, что справедливее будет закрепить за компанией. ООО «Ералаш» принадлежит двум соучредителям — самому Грачевскому и продюсеру Аркадию Григоряну. Причем у Григоряна — на 0,1% больше акций.

За незаконное использование товарного знака «Ералаш», который приносит немалую прибыль, не раз подавали судебные иски. Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск общества к Карине Криворучко за администрирование сайта с похожим на «Ералаш» именем. А в июле этого года пермский предприниматель Олег Новиков и вовсе был привлечен к административной ответственности за использование картинки, похожей на товарный знак «Ералаша».

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