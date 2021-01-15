Старший сын Грачевского наделал долгов на сумму свыше миллиарда рублей

Судебные приставы пытаются взыскать с Максима Грачевского, сына создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, 1 085 284 866.73 рубля по кредитному договору и 75 969 940.67 рублей — исполнительского сбора. Максим оказался должен такую огромную сумму после того, как выступил поручителем в кредите, выданном банком «Возрождение» ОАО «Ростовский нефтемаслозавод «Рикос», ОАО «Трудовые резервы», ОАО «Русская нефтяная группа».

ФАН уже писал, что бизнес старшего сына Грачевского от первого брака пошел прахом. Все компании, в которых он участвовал, были обанкрочены и ликвидированы. При этом у него остались крупные кредитные обязательства перед банком. Сам Максим выступал поручителем. И поскольку кредиты брались еще в 2009 году, а решение суда — от 2016 года (тяжбы длились несколько лет), то и сумма оказалась огромной.

Борис Грачевский пытался помочь сыну еще вначале финансовых операций, заложив свой дом в Одинцовском районе Московской области. Но поднять такие долги было не под силу даже такому успешному, в отличие от сына, предпринимателю, как Борис Юрьевич.

Напомним, Грачевский-старший являлся учредителем двух компаний, связанных с его детищем — «Ералашем». Обе компании превратились в маленькую империю и кроме съемок вели еще ряд видов предпринимательской деятельности. В год они приносили более 100 миллионов рублей чистой прибыли, без учета продажи товарного знака «Ералаш», зарегистрированного, опять же, Грачевским.

Борис Грачевский умер в 52-й больнице Москвы 14 января от коронавируса. Ранее ФАН сообщал, что родственники Грачевского планируют провести большую гражданскую панихиду, так как очень много людей хотят проститься с создателем легендарного «Ералаша».

Ранее ФАН сообщал, что дети и супруга Грачевского не смогут унаследовать товарный знак «Ералаш», так как Борис Грачевский не стал его регистрировать на себя, а решил, что справедливее будет закрепить за компанией. ООО «Ералаш» принадлежит двум соучредителям — самому Грачевскому и продюсеру Аркадию Григоряну. Причем у Григоряна — на 0,1% больше акций.

За незаконное использование товарного знака «Ералаш», который приносит немалую прибыль, не раз подавали судебные иски. Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск общества к Карине Криворучко за администрирование сайта с похожим на «Ералаш» именем. А в июле этого года пермский предприниматель Олег Новиков и вовсе был привлечен к административной ответственности за использование картинки, похожей на товарный знак «Ералаша».