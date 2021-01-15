В Совфеде назвали безальтернативным выход России из Договора по открытому небу

Выход из Договора по открытому небу (ДОН) не повлияет на безопасность России, заявил ФАН первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

МИД России сообщил в пятницу о том, что Москва начала выход из ДОН. В ведомстве объяснили, что решение Америки покинуть соглашение «под надуманным предлогом» нарушило баланс интересов участников и подорвало роль договора.

«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — говорится в заявлении МИД РФ.

Джабаров назвал выход России из ДОН ожидаемым решением. Сенатор подчеркнул, что выход США из соглашения сделал его неэффективным. Союзники Америки по НАТО, которые остаются членами ДОН, могут передавать Вашингтону полученную информацию о российских вооруженных силах. При этом Россия не может проводить инспекции на территории США, поскольку Вашингтон больше не является членом ДОН.

«Это неприятный шаг, который подрывает доверие между НАТО и Россией. Но я не вижу в этом ничего смертельного, что могло бы повлиять на нашу безопасность. Не хотят американцы его выполнять — мы тоже выходим. Я думаю, что у нас есть возможность обеспечить свою безопасность другими методами», — отметил сенатор.

Джабаров добавил, что в настоящее время существуют и другие способы получения информации о вооруженных силах страны, которыми США и их союзники по НАТО регулярно пользуются.

«Мы не будем поставщиками информации о своей территории для американцев. Решение верное, и оно не повлияет на нашу безопасность», — заключил член Совфеда.

Напомним, Договор по открытому небу был заключен в 1992 году. Он разрешает полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов для контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области разоружения. В прошлом году США вышли из ДОН под предлогом «нарушений со стороны России». В Москве неоднократно подчеркивали, что выход Штатов из договора сделал его нежизнеспособным.