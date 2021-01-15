Онищенко рассказал, можно ли переболевшим COVID-19 окунаться в крещенскую прорубь

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко является постоянным участником крещенских купаний. Он считает эту традицию очень важной и не видит серьезных препятствий к тому, чтобы совершить на Крещение погружение в иордань. В беседе с ФАН парламентарий посоветовал всем, кому здоровье позволяет, последовать его примеру. Он также объяснил, как сделать крещенское купание не только безопасным, но и максимально полезным, и рассказал, можно ли окунаться в прорубь тем, кто переболел COVID-19.

По мнению Геннадия Онищенко, серьезные морозы, которые обещают до Крещения задержаться в Центральной России и которые затронули Москву и Петербург, не помеха русской традиции окунаться в прорубь.

«Мне лично больше нравится окунаться, когда температура воздуха значительно ниже температуры воды, которая зимой всегда примерно одинаковая (от нуля до четырех градусов по Цельсию. — Прим. ФАН). Чем температура воздуха ниже, тем этот контраст лучше воспринимается организмом, и для здоровья это полезнее», — отметил он.

Парламентарий напомнил, что крещенские купания — это не моржевание, а ритуал, имеющий отношение к православию, хотя и не являющийся обязательным.

«У нас есть два направления в отношении к этому празднику. Это праздник Крещения, которое соединилось с Богоявлением — триединством Святой Троицы: когда одновременно были явлены Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Святой Дух. Верующие это знают и именно так понимают суть праздника», — отметил собеседник ФАН.

Согласно евангелисту Луке, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса в водах священной реки Иордан, были явлены все три ипостаси Троицы. Глас с небес возвестил, что Иисус — Сын Божий (то есть Бог-Отец приветствовал Бога-Сына), а Святой Дух явился в виде голубя, который опустился на плечо будущего Спасителя. В память о крещении Иисуса в священном Иордане и совершаются крещенские погружения.

«Мои советы в основном обращены к тем, для кого окунание в прорубь в некоторой степени термальная оздоровительная процедура, — отметил Онищенко. — Во-первых, окунаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурит МЧС. Надеюсь, там воду проверят на предмет наличия инфекции. Кроме того, нужно обязательно идти в хорошем настроении, тогда вы непременно получите отличный заряд бодрости».

От окунания в прорубь Онищенко посоветовал воздержаться людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

«А еще мне не нравится, когда у прорубей собирается большая толпа зевак, — говорит он. — А то порой как бывает: три молодые девчонки окунаются, а вокруг мужики стоят в тулупах и отпускают скабрезности, ничего хорошего в этом нет».

На вопрос, можно ли окунаться в крещенскую прорубь тем, кто перенес коронавирусную инфекцию COVID-19, Геннадий Онищенко ответил так:

«Конечно можно, это даже поможет полностью восстановиться».

При этом он подчеркнул, что этот совет относится исключительно к тем, у кого заболевание протекало нетяжело и кто уже полностью излечился.

Праздник Крещение Господне (Богоявление) Русская православная церковь отмечает 19 января. По православной традиции уже с полуночи принято погружаться в купели, которые прорубают во льду в открытых водоемах. Массовые крещенские купания проходят во всех крупных городах, безопасность этих мероприятий обеспечивает МЧС. Подробнее о празднике Крещение читайте в материалах ФАН.