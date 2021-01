Корпорации Total и Apache нашли новое месторождение нефти у берегов Суринама

Парамарибо, 15 января. Французская нефтяная компания Total и американская корпорация Apache заявили об обнаружении нового месторождения нефти и газа у берегов Суринама. Об этом сообщается в пресс-релизе компаний.

Total, Apache make fourth discovery off #Suriname | #crudeoil #natgas



* Follows major oil, gas finds during 2020

* Block 58 adjoins #Guyana prolific Stabroek Block

* Well's Neocomian-age target not tested before



Full story: https://t.co/7L9AGR0m6v pic.twitter.com/54FNNcHFZY