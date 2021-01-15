Корпорации Total и Apache нашли новое месторождение нефти у берегов Суринама

Парамарибо, 15 января. Французская нефтяная компания Total и американская корпорация Apache заявили об обнаружении нового месторождения нефти и газа у берегов Суринама. Об этом сообщается в пресс-релизе компаний.

«Total и Apache Corporation сделали новое крупное открытие нефти и газа на скважине Keskesi East-1 в Блоке 58 у побережья Суринама», — заявил представитель Total.

Total, Apache make fourth discovery off #Suriname | #crudeoil #natgas



* Follows major oil, gas finds during 2020

* Block 58 adjoins #Guyana prolific Stabroek Block

* Well's Neocomian-age target not tested before



Full story: https://t.co/7L9AGR0m6v pic.twitter.com/54FNNcHFZY — Platts Oil (@PlattsOil) January 14, 2021

Скважина была пробурена до глубины около 725 метров. Было обнаружен слой углеводородов в 63 метра. Компании продолжат бурение для поиска запасов нефти и газа на большей глубине. Ранее в том же районе крупные запасы были обнаружены на скважинах Maka Central, Sapakara West и Kwaskwasi.

«Мы рады объявить об этом новом открытии, которое подтверждает абсолютный успех этой первой разведочной кампании и увеличивает доказанную ресурсную базу», — заявил старший вице-президент Total по разведке Кевин Маклалан.

Компании Total и Apache Corporation в равной доле владеют 100% акций на операции в Блоке 58. Ранее богатые залежи нефти и газа были обнаружены на побережье Гайаны. Право на разработку месторождения Liza на гайанском шельфе получила американская компания ExxonMobile, которая планирует к 2026 году довести добычу нефти в Гайане до 750 тысяч баррелей в день.

Планы американской компании вызвали напряженность между Гайаной и Венесуэлой из-за приграничной территории Гайана-Эсекиба, богатой природными ресурсами. 8 января Венесуэла включила в государственные карты административного деления территории к западу от реки Эссекибо площадью в 160 тысяч кв. км. В ответ Южное командование армии США (USSOUTHCOM) отправило в Гайану подразделения Военно-морского флота для проведения совместных учений в спорной акватории. Сразу же после визита в столицу Гайаны Джорджтаун командующий Южного командования адмирал Крэйг Фоллер отправился в Суринам.