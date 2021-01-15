Шуфутинский отреагировал на намерение Литвы запретить ему въезд в страну

Москва, 15 января. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Вильнюс рассматривает возможность запрещения въезда в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Министр объяснил, что выступления артистов являются инструментом «мягкой российской политической пропаганды».

Российский певец, шансонье Михаил Михаил Шуфутинский не располагает информацией о намерении Литвы запретить ему въезд в страну, Исполнитель напомнил в комментарии ФАН, что является гражданином США.

«Я этого ничего не видел, у меня нет такой информации. О чем вы говорите? Я гражданин Соединенных Штатов. Такого не может быть, это глупость. Когда будет точная уверенность, тогда и будем об этом рассуждать. Я понятия об этом не имею», — заявил шансонье.

Шуфутинский отметил, что, если все Литва запретит артистам въезд, то он будет выступать в других городах и странах.

«Значит, будем с Филей выступать, не въезжая в Литву», — добавил он.

Тем не менее, артист счел маловероятным запрет на свое выступление в стране.