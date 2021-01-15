Адвокат объяснила, в каком случае Шепелев сможет продать долю в квартире Фриске

Очередной конфликт между родителями певицы Жанны Фриске и ее экс-супругом Дмитрием Шепелевым возник на фоне желания шоумена продать часть квартиры артистки на Пресне. Юрист, адвокат Виктория Данильченко объяснила ФАН, при каких обстоятельствах Шепелеву удастся реализовать задуманное.

Отношения между родственниками умершей певицы всегда складывались не лучшим образом. На этот раз дело может дойти до суда. Отец Жанны уже подал иск в Хамовнический суд, чтобы остановить продажу части квартиры дочери, которая по наследству досталась ее общему с Шепелевым сыну Платону.

Маленькому наследнику всего семь лет, поэтому всем его имуществом по закону распоряжается отец. Речь идет об элитной жилплощади стоимостью порядка 15 миллионов рублей. Именно ее пытается продать Дмитрий Шепелев. Адвокат, юрист Данильченко полагает, что у телеведущего это вполне может получиться.

«Почему нет? Судебное решение может быть принято в пользу Шепелева в том случае, если законный представитель распорядится имуществом в лучшую сторону. К примеру, если доля будет продана, а вместо нее куплена доля большего размера или даже квартира в собственность», — объясняет эксперт.

Как отмечает юрист, законный представитель ребенка может распоряжаться его собственностью, если он улучшает условия и соответственно собственность ребенка увеличивается.

«Просто продать и ничего взамен не купить — так нельзя. Эта сделка не будет одобрена органом опеки и попечительства», — добавила Данильченко.

Также адвокат отметила, что пока делать какие-то прогнозы и «гадать на кофейной гуще» о том, какой будет развязка этого спора не стоит.

«Сложно говорить про судебный спор и о том, как он идет на сегодняшний момент. Чтобы запретить человеку продать долю в квартире, нужно понимать многие нюансы», — добавила Виктория Данильченко.

Ранее светская обозревательница Лена Миро заявила, что телеведущий Дмитрий Шепелев поступает правильно, решив продать долю сына Платона в квартире экс-супруги Жанны Фриске.