Грачевский отдавал в залог дом по финансовым делам сына

Москва, 15 января. После смерти создателя «Ералаша» всплыли некоторые финансовые операции из жизни Бориса Грачевского. В 2008 году подмосковный дом в Одинцовском районе, принадлежащий Борису Юрьевичу, оказался обеспечением обязательств ОАО «Русская смазочная компания».

Примерно же в это время разразился финансовый скандал, связанный с этим обществом, Максимом Грачевским и ростовским нефтемаслозаводом «Рикос» (РМНЗ). В итоге все компании обанкротились, а сын Грачевского больше не имеет официального бизнеса в нашей стране.

СМИ уже писали о печальной судьбе РМНЗ, который появился в 2007 году. Его учредителем была ОАО «Русская смазочная компания», зарегистрированная в Калмыкии. А вскоре председателем совета директоров завода стал генеральный директор ОАО «Трудовые резервы» Максим Грачевский.

Банк «Возрождение» и «Рикос» заключили кредитный договор, по которому банк предоставил кредит в 200 млн рублей сроком на год под 15% годовых. Поручителями выступили «Трудовые резервы», учредителем которых был Максим Грачевский, и «Русская нефтяная группа». Кредит никто не вернул.

Банк обратился в суд, взыскав солидарно со всех участников сделки всю сумму вместе с процентами. «Возрождение» суд выиграло, но после этого пошла череда судов уже между самими компаниями, включая, естественно, и учредителя «Рикоса» — «Русскую смазочную компанию». Именно в обеспечение обязательств «Русской смазочной компании» и был заложен дом Бориса Грачевского, а впоследствии выставлен на продажу.

Напомним, Борис Грачевский умер в 52-й больнице Москвы 14 января от коронавируса. Ранее ФАН сообщал, что родственники Грачевского планируют провести большую гражданскую панихиду, так как очень много людей хотят проститься с создателем легендарного «Ералаша». Отметим, только на госконтрактах Борис Грачевский заработал более 100 миллионов.