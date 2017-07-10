В 1818 году Грибоедову предложили место чиновника русской миссии в США, однако он отказался — и получил назначение на должность секретаря при царском поверенном в делах в Персии. Около двух лет он провел в командировках, хлопотал за русских солдат в иранском плену, вел путевые заметки.



В январе 1820 года дипломат в очередной раз отправился в Персию, где застрял почти на два года. Пребывание в чужой стране тяготило писателя, и к 1821 году ему удалось перевестись поближе к дому — в Грузию.



Там он повстречал свою будущую любовь, дочь князя Нину Чавчавадзе, и начал работу над первой редакцией «Горя от ума».

