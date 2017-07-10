Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Служить бы рад...
226 лет назад родился русский дипломат, поэт и композитор Александр Сергеевич Грибоедов.
Великий русский дипломат, драматург, композитор и поэт Александр Сергеевич Грибоедов родился 15 января (4 января по старому стилю) 1795 года.

Федеральное агентство новостей вспоминает о великих делах дипломата и бессмертных произведениях литератора, до сих пор не теряющих актуальности.
Габриэль Людвиг Лори. «Вид Моховой и дома Пашкова в Москве». По оригиналу Жерара Делабарта 1795 года

Шрам на левой руке

Дворянин по происхождению, Александр Грибоедов появился на свет в Москве в обеспеченной и родовитой семье.
Дмитрий Кардовский. «Портрет молодого А. С. Грибоедова в мундире Иркутского гусарского полка»
Сосредоточенный и не по годам развитый, уже в шестилетнем возрасте он свободно изъяснялся на трех иностранных языках, а чуть позже, в юности — уже на шести.

В совершенстве Грибоедов владел английским, французским, итальянским и немецким языками, а также неплохо понимал древнегреческий и латынь.

В 13 лет, будучи студентом словесного факультета Московского университета, Грибоедов сдал экзамен на ученую степень кандидата словесности.

Летом 1812 года семнадцатилетний Грибоедов вступил в Московский гусарский полк графа Петра Салтыкова.

Первые литературные опыты молодого корнета относятся к 1814 году — «Письмо из Брест-Литовска к издателю», комедия «Молодые супруги» и очерк «О кавалерийских резервах».

В 1817 году в Петербурге состоялась знаменитая «четверная дуэль». Причиной стала известная танцовщица Санкт-Петербургского балета Авдотья Истомина.
Поссорившись со своим возлюбленным, кавалергардским штабс-ротмистром Василием Шереметевым, балерина отправилась на чай к камер-юнкеру Александру Завадовскому, в чьем доме гостил ее приятель — начинающий литератор Грибоедов. Чаепитие затянулось аж на два дня, что не могло не разгневать Шереметева.

Подстрекаемый своим другом, будущим декабристом Александром Якубовичем, он вызвал Завадовского на дуэль. Якубович и Грибоедов также решили драться.
Стрелялись с десяти шагов. Первым стрелял Шереметев — пуля оторвала воротничок сюртука противника. Близость гибели так потрясла Завадовского, что тот, не помня себя от ужаса и ярости, вызвал Шереметева к барьеру и выстрелил тому в живот. Спустя сутки тот скончался.

Из-за трагического исхода дуэли второй поединок — между Грибоедовым и Якубовичем — было решено отложить. Он состоялся лишь через год в Тифлисе.

Якубович выстрелил первым, пуля попала в руку Грибоедова. Рана оставила на левой кисти литератора безобразный шрам. Грибоедов выстрелил, даже не подходя к барьеру, и декабрист остался невредим.
Усадьба Грибоедовых в селении Хмелита под Вязьмой

Ментальная пьеса

В 1818 году Грибоедову предложили место чиновника русской миссии в США, однако он отказался — и получил назначение на должность секретаря при царском поверенном в делах в Персии. Около двух лет он провел в командировках, хлопотал за русских солдат в иранском плену, вел путевые заметки.

В январе 1820 года дипломат в очередной раз отправился в Персию, где застрял почти на два года. Пребывание в чужой стране тяготило писателя, и к 1821 году ему удалось перевестись поближе к дому — в Грузию.

Там он повстречал свою будущую любовь, дочь князя Нину Чавчавадзе, и начал работу над первой редакцией «Горя от ума».
Грибоедов был умный человек, который любил свою Россию. Несмотря на то, что он происходил из богатой семьи, дипломат. Написал он мало, но «Горе от ума» — очень современная сегодня пьеса»,
— художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин
В феврале 1822 года Грибоедов был назначен на должность секретаря по дипломатической части при чрезвычайном и полномочном после России в Персии генерале Алексее Ермолове.

В начале следующего года дипломат на время оставил службу, чтобы вернуться на родину.

В отпуске Грибоедов написал стихотворение «Давид», драматургическую сцену в стихах «Юность Вещего», водевиль «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом» (совместно с Петром Вяземским) и первую редакцию знаменитого вальса «e-moll». А также продолжил работать над текстом «Горя от ума».
Когда Александр Пушкин прочитал пьесу Грибоедова, то сразу заявил, что половина стихов уйдет на пословицы, напомнил ФАН литературовед, профессор факультета журналистики МГУ Игорь Волгин.
«Горе от ума» — не столько даже пьеса о нравах, сколько пьеса ментальная, утверждает собеседник ФАН.
Пьеса схватывает ментальность людей того времени. Характер национальный во многом схватывает, в разных его ипостасях. И, конечно, она бессмертна, потому что лежит у истоков всей русской драматургии»,
— доктор филологических наук Игорь Волгин.
Литературовед подчеркнул, что Грибоедову удалось с невероятной точностью зафиксировать русский разговорный язык того времени.
Франц Рубо. «Сражение под Елизаветполем 13 сентября 1826 года»

Женитьба на княжне

В конце мая 1825 года Грибоедов уехал на Кавказ в связи со срочной необходимостью вернуться на службу. Вскоре он выучил еще четыре языка — арабский, турецкий, персидский и грузинский.

По дороге в Грузию Грибоедов познакомился с видными участниками будущего движения декабристов: Михаилом Бестужевым-Рюминым, Сергеем Муравьевым-Апостолом, Артамоном Муравьевым и Сергеем Трубецким. И уже в январе 1826 года дипломат был арестован по подозрению в принадлежности к декабристам.

Однако доказать его участие в заговоре так и не смогли — и потому Грибоедов был освобожден из-под ареста с «очистительным аттестатом», повышением в следующий чин и выдачей годового жалованья.
Карл Беггров. «Сдача контрибуционной суммы в г. Тебризе». 1828 год
Дипломат сразу же вернулся на службу в Тифлис, где активно участвовал в переговорах с представителями персидского шаха во время Русско-персидской войны.

Грибоедов помогал разрабатывать ключевые условия выгодного для России Туркманчайского мирного трактата. Он лично доставил в Петербург донесение о заключенном мире и был назначен министром-резидентом (послом) в Иран.

По возвращении из Персии Грибоедов провел несколько месяцев в Тифлисе, где снова встретил теперь уже 15-летнюю Нину Чавчавадзе, которой литератор давал уроки музыки три года назад.
Георгий Савицкий. «Чтение стихов. Княжна Н. Чавчавадзе и А. Грибоедов»
Девушка оказалась необыкновенно красива, добра и прекрасно воспитана. Летом 1828 года 33-летний Грибоедов признался Нине в любви и заручился согласием ее отца. В августе того же года влюбленные обвенчались.

Грибоедов некстати заболел лихорадкой и уронил обручальное кольцо во время торжественной церемонии. Такое во все времена считалось дурнейшим из предзнаменований.

Невероятно счастливому браку было суждено продлиться лишь… три недели. Грибоедова снова вызвали на службу в Персию, и, уже в положении, Нина сопровождала мужа до Тебриза. Но девушка тяжело переносила беременность, часто болела, поэтому, не желая подвергать любимую опасности, Грибоедов простился с ней и отправился в Тегеран один.
Кадр из фильма «Белый бедуин. Возвратное путешествие А. С. Грибоедова» киностудии «Анимафильм»

Резня русской миссии

Одним из пунктов Туркманчайского мирного договора обозначалась возможность свободного переселения армян в пределы России. Начиная с января 1829 года в посольство приходило большое количество армян, просивших Грибоедова помочь с возвращением на родину, которая к тому времени стала частью Российской Империи.

Вернуться домой захотел и евнух шахского гарема, главный казначей и хранитель драгоценных камней шаха, мирза Якуб Маркарьян. Узнав о бегстве армянского евнуха, шах пришел в ярость, ведь тот мог рассказать о состоянии финансов Ирана и разгласить дворцовые тайны.

Шах потребовал выдать беглеца, но Грибоедов отказался.
Отношения между шахом и послом стали крайне напряженными. Усугубил и без того сложную ситуацию приход в русскую миссию двух армянок из гарема родственника шаха Аллахяр-хан Каджара.

Укрытие Грибоедовым в русском посольстве настолько значимых для шахского двора людей всколыхнуло недовольство исламских фанатиков, которые начали антирусскую пропаганду на базарах и в мечетях.

30 января 1829 года в русское посольство ворвалась толпа тегеранцев под предводительством людей Аллаяр-хана. По показаниям персидских сановников, речь шла примерно о ста тысячах человек. Конвой миссии из 35 казаков отважно защищал посольство, но силы были явно неравны. Сражался и Грибоедов — он помогал оборонять входную дверь.

В итоге убит был весь конвой — и сам Александр Сергеевич Грибоедов.
«Тифлис. Гробница Грибоедова в церкви св. Давида». Открытка начала XX века
Тело русского писателя и дипломата, изуродованное до неузнаваемости, удалось опознать лишь по одной детали — тому самому шраму на левой руке, оставленному пулей Якубовича.

Выжить во время резни удалось только секретарю миссии Ивану Мальцову, который утверждал, что слуга миссии завернул его в ковер и спрятал.

Нина Чавчавадзе узнала о гибели мужа из газет — родные скрывали от беременной женщины трагические вести. У княжны начались преждевременные роды, ребенок прожил всего день и скончался.
Иван Крамской. «Портрет писателя Александра Сергеевича Грибоедова» (фрагмент)
Выполняя волю покойного супруга, молодая вдова распорядилась похоронить его тело близ церкви святого Давида в Тифлисе.

На надгробном памятнике Чавчавадзе, так никогда и не вышедшая больше замуж, постановила выгравировать слова:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»
Армине Майрикян и Юлия Малькова

Заглавная иллюстрация — фрагмент рисунка А. С. Пушкина «33-летний и молодой Грибоедов»