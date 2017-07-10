Сосредоточенный и не по годам развитый, уже в шестилетнем возрасте он свободно изъяснялся на трех иностранных языках, а чуть позже, в юности — уже на шести.
В совершенстве Грибоедов владел английским, французским, итальянским и немецким языками, а также неплохо понимал древнегреческий и латынь.
В 13 лет, будучи студентом словесного факультета Московского университета, Грибоедов сдал экзамен на ученую степень кандидата словесности.
Летом 1812 года семнадцатилетний Грибоедов вступил в Московский гусарский полк графа Петра Салтыкова.
Первые литературные опыты молодого корнета относятся к 1814 году — «Письмо из Брест-Литовска к издателю», комедия «Молодые супруги» и очерк «О кавалерийских резервах».
В 1817 году в Петербурге состоялась знаменитая «четверная дуэль». Причиной стала известная танцовщица Санкт-Петербургского балета Авдотья Истомина.