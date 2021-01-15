Сын Бориса Грачевского не выплатил штраф по уголовному делу

Старшего сына Бориса Грачевского вот уже 10 лет преследуют неудачи. Помимо долгов по кредитным договорам, в которых он выступал в качестве поручителя, Максим Грачевский должен еще 150 тысяч рублей по уголовному делу, возбужденному в 2017 году.

Старший сын создателя «Ералаша» в 2017 году был остановлен сотрудниками ГИБДД при нарушении правил ГИБДД. На месте сотруднику правоохранительных органов показалось, что Максим находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его пытались провести на освидетельствование, но мужчина отказался.

Поскольку это было уже повторное нарушение такого рода и Максим не имел права садиться за руль, то возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Так как в результате нарушения закона Грачевским никто не пострадал, то ему присудили штраф в размере 150 тысяч рублей, который он не выплатил до сих пор.

Напоминаем, что Федеральное агентство новостей уже сообщало о том, что сын создателя «Ералаша» должен более миллиарда рублей по кредитным договорам, в которых выступал поручителем, представляя интересы, учрежденного им юридического лица. Отец, пытаясь помочь сыну, даже отдавал в залог своем имущество.