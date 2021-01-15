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Сын Бориса Грачевского не выплатил штраф по уголовному делу

 

Сын Бориса Грачевского не выплатил штраф по уголовному делу

Старшего сына Бориса Грачевского вот уже 10 лет преследуют неудачи. Помимо долгов по кредитным договорам, в которых он выступал в качестве поручителя, Максим Грачевский должен еще 150 тысяч рублей по уголовному делу, возбужденному в 2017 году.

Старший сын создателя «Ералаша» в 2017 году был остановлен сотрудниками ГИБДД при нарушении правил ГИБДД. На месте сотруднику правоохранительных органов показалось, что Максим находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его пытались провести на освидетельствование, но мужчина отказался.

Поскольку это было уже повторное нарушение такого рода и Максим не имел права садиться за руль, то возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Так как в результате нарушения закона Грачевским никто не пострадал, то ему присудили штраф в размере 150 тысяч рублей, который он не выплатил до сих пор.

Сын Бориса Грачевского не выплатил штраф по уголовному делу

Напоминаем, что Федеральное агентство новостей уже сообщало о том, что сын создателя «Ералаша» должен более миллиарда рублей по кредитным договорам, в которых выступал поручителем, представляя интересы, учрежденного им юридического лица. Отец, пытаясь помочь сыну, даже отдавал в залог своем имущество.

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