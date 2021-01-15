«Те самые фейк-ньюс»: Захарова раскритиковала США за признание Кубы спонсором терроризма

15 января, Москва. Обвиняя Кубу в «поддержке международного терроризма», власти Соединенных Штатов используют заведомо ложную информацию на официальном уровне. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала «абсолютно одиозными» обвинения США в том, что Куба якобы предоставляет убежище колумбийским повстанцам из «Армии национального освобождения» (ELN).

«Последние, и это признают в Госдепартаменте, прибыли на Кубу в рамках внутриколумбийских мирных переговоров. Получается, Гавану наказывают за ее содействие диалогу и мирному урегулированию конфликта и национальному примирению, — указала Захарова. — Когда Вашингтон обвиняет Гавану в «спонсировании террористов», разве это не есть тот самый фейк, те самые фейковые новости, с которыми США коллективно как бы борются? Это же ложь, неправда, которой был предоставлен официальный государственный статус».

Мария Захарова также заявила, что действия США по отношению к Кубе встречают коллективное неприятие мирового сообщества, что подтверждается одобрением Генеральной ассамблеи ООН очередной резолюции с призывом к Вашингтону прекратить блокаду «Острова свободы».

«В условиях пандемии коронавируса США дискредитируют себя в глазах всех, кто не понаслышке знаком с самоотверженной работой кубинских врачей в десятках стран мира», — отметила дипломат.

11 января уходящая администрация Дональда Трампа включила Кубу в список стран — спонсоров терроризма. Поводом для решения стал отказ от выдачи проживающих в стране лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения». США считали Кубу спонсором терроризма с 1982 года, пока администрация Барака Обамы не исключила Гавану из списка. МИД РФ назвал решение американского руководства «неконструктивным шагом»