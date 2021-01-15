Триумф КАМАЗа и первая смерть на «Дакаре-2021»: погиб 53-летний гонщик из Франции

Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар». Это первая смерть на «Дакаре-21».

Российская команда «КАМАЗ-мастер» уверенно лидирует в своем классе.

15 января стало известно, что 53-летний французский гонщик скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы, которую он получил пять дней назад во время аварии на седьмом этапе ралли. Спортсмен умер на борту медицинского самолета, доставлявшего его из Саудовской Аравии во Францию, сообщает France 24.

Днем 10 января Шерпена, находившегося без сознания, доставили с места аварии вертолетом в госпиталь в Джидде (Саудовская Аравия). Гонщику была проведена экстренная нейрохирургическая операция, его ввели в искусственную кому. Состояние Шерпена оценивалось как стабильное, и было принято решение доставить его из госпиталя в Джидде на родину — во Францию. Однако при транспортировке сердце Пьера остановилось.

Шерпену было 53 года, это его четвертая гонка «Дакар». Пьер дебютировал на «Дакаре» в 2009 году, когда знаменитое ралли впервые проходило по странам Южной Америки. В этом году по итогам шестого этапа ралли, который Шерпен довел до финиша, гонщик занял 77-е место в общей классификации.

Шерпен называл себя гонщиком-любителем, не претендующим на победы и подиумы. Для него мотоцикл был страстью, а гонки он обожал за яркие впечатления, за возможность увидеть новые страны, узнать мир и познать себя. Все участники и организаторы «Дакара» выразили искренние соболезнования семье и друзьям Пьера Шерпена.

Тем временем российская команда «КАМАЗ-мастер» снова разгромила всех на «Дакаре». В пятницу, 15 января, на ралли-марафоне «Дакар-2021» проходит 12-й последний этап гонки — со сложнейшим спецучастком от Янбу-эль-Бахра до Джидды. По его итогам определятся победители ралли во всех пяти классах: грузовом, автомобильном, мотовездеходном, мотоциклетном и квадроциклетном. Длина финального спецучастка составляет двести километров.

Напомним, в прошлом году, также на седьмом этапе «Дакара», погиб 40-летний португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш. Трагедия произошла 12 января 2020 года на 276-м километре этапа. Гонщик упал, и к месту аварии направили медицинский вертолет. Врачи диагностировали у Гонсалвеша остановку сердца и на месте провели реанимационные мероприятия. Однако позже португальский гонщик скончался в больнице.