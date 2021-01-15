Елена Панина: После расправы над Трампом демократы США переключатся на Россию

Происходящее в США все больше начинает напоминать плохое кино, в котором обезумевшие зомби разбивают лоб о прозрачное бронестекло лишь потому, что просто видят потенциальную добычу. И это вовсе не аллегория…

Дональд Трамп уже вошел в историю как единственный американский президент, получивший импичмент дважды. Причем за один электоральный срок. В первый раз — по обвинению в нарушении демократического выборного процесса, при «помощи», конечно же, русских. Во второй — за участие в попытке мятежа, на основании факта захвата Капитолия многочисленной толпой его сторонников.

Оба случая отличались полным безразличием либеральной толпы демократов к юридическим нормам и элементарному здравому смыслу: Трамп «должен сидеть в тюрьме» просто потому, что должен, и — точка!

Факт надуманности так называемого «русского дела» их не интересовал ни разу, даже после раскрытия деталей о том, как манипулятивно его практически сами же и «нарисовали».

На текущей неделе демократы попытались прямо проигнорировать уже саму процедуру. По принципу — главное, официально запустить дело в оборот, а дальше в ход уже пойдут медийная истерика и закулисные интриги.

232-мя голосами против 197-ми нижняя палата американского парламента проголосовала за импичмент Дональду Трампу, президентствовать которому официально осталось ровно пять суток.

По правилам, теперь дело обязана рассмотреть верхняя палата — Сенат. Причем дважды. Сначала надо принять решение «в принципе» — достаточно ли вообще обоснованы выдвинутые обвинения? Если они будут признаны вескими, то создается комиссия по рассмотрению дела «по существу», возглавляемая председателем Верховного суда Соединенных Штатов Джоном Робертсом. Перед ней, как в суде, обвинение обвиняет, ответчик оправдывается, а сенаторы являются аналогом жюри присяжных. И только если они в итоге двумя третями голосов поддержат обвинительный вердикт, сама процедура отречения президента от власти запустится уже в автоматическом режиме.

Что демократы «по правилам» почти наверняка не успеют, было понятно с самого начала. Как и очевидная глупость самой попытки отречения лица, которое и так уйдет с поста менее чем через неделю. А когда лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл отклонил призыв демократов созвать сенаторов досрочно, да еще и сразу на голосование по объявлению импичмента, минуя процедуру разбирательства, второй импичмент тоже окончательно провалился.

Но главное в другом — демократы показали свою готовность нарушать любые нормы, правила или сложившиеся традиции по любому вопросу, который сочтут для себя нужным. Импичмент Трампу они хотят продолжить даже после того, как тот официально быть президентом уже перестанет. Почему? А потому что хотят и могут.

И дело уже не в самом Трампе. Он превратился в фетиш, в символ, публичное распятие которого должно устрашить семьдесят миллионов его сторонников. Именно поэтому демократам мало, что 45-го президента Соединенных Штатов пожизненно забанили все ведущие электронные сервисы и социальные сети.

Им недостаточно просто его выкидывания из ведущих банков США. Они не удовлетворены разрывом Нью-Йорком «всех контактов с компанией семьи Трампа». И неважно, что Trump Organization является так называемым «слепым трастом». Демократам нужен публичный суд Линча, и победители стремятся организовать его любым доступным способом.

А когда будет покончено с Трампом и «трампистами», точно в таком же стиле демократы начнут пытаться ломать об колено и весь остальной мир. Включая Россию.