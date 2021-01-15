Пока большая часть Европы вводит карантин и устанавливает комендантский час, власти Испании отвергают опасность нового штамма коронавируса. В Мадриде уверены, что страна может избежать локдауна, несмотря на то, что в больницах почти нет свободных коек.

Правительство Испании отказывается вводить жесткие ограничения, которые действовали весной 2020 года. Кривая заражений пошла на спад в октябре, однако в декабре вновь продемонстрировала рост. За последний месяц число заражений в сутки выросло с 188 случаев на 100 тысяч человек до 522. В четверг, 14 января, в Испании было зарегистрировано более 35 тысяч новых заражений.

В отличие от других стран Европы, где вводятся локдауны, в Испании лишь ограничили массовые собрания.

«Мы знаем, что мы должны делать, и мы делаем это», — заявил министр здравоохранения Испания Сальвадор Илла.

В правительстве уверены, что рост случаев заражения обусловлен прошедшими праздниками, а не новым штаммом коронавируса. Однако многие эксперты считают, что в правительстве Испании недооценивают реальную угрозу.

Судя по всему, Испания решила пойти по пути Швеции, отказавшись от ограничений. Кроме того, в Мадриде уверяют, что в ближайшее время будет проведена массовая вакцинация. Тем не менее эксперты сомневаются, что вакцинация сможет сразу предотвратить распространение инфекции.