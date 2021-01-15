Женщина в Дагестане поверила мошеннику, который обещал вернуть ее умершего сына

Махачкала, 15 января. Жительница дагестанского Дербента отдала мошеннику больше миллиона рублей за обещания вызволить из колонии ее сына, который три года назад был признан умершим, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД. Злоумышленник был очень убедительным и даже показывал женщине совместные фотографии с ее сыном, рассказала ФАН потерпевшая.

По данным полиции, сын жительницы Дербента пропал в 2015 году. В течение двух лет он считался пропавшим без вести, и в 2017 году решением суда молодой человек был признан умершим.

Однако, по словам его матери, в 2020 году появился мужчина, который заявил, что ее сын жив, но отбывает срок в Кемерово. Он представился генералом Государственного разведывательного управления (ГРУ) и пообещал за миллион рублей вернуть домой считавшегося умершим человека.

«В марте прошлого года меня познакомили с неким Махмудом. Он представился генералом ГРУ в отставке и сказал, что нашел моего сына. Сказал, что он сидит в Кемерово и уже сейчас нужны деньги, чтобы его вызволить из колонии и сделать документы», – рассказала потерпевшая.

Она уточнила, что мошенник показывал ей фотографии с различными высокопоставленными лицами и даже с ее сыном. Женщина поверила и отдала мужчине больше миллиона рублей. Впоследствии выяснилось, что фотографии были смонтированы, а сам злоумышленник перестал выходить на связь.

«Он давил на меня психологически, говорил, чтобы я ничего не рассказывала полиции, морально меня подготовил так, как ему было нужно. В итоге он обманул меня, и через некоторое время я обратилась в полицию», – сообщила собеседница ФАН.

В региональном МВД уточнили, что мошенником оказался житель Дагестанских Огней в возрасте 42 лет. В настоящее время он заключен под стражу, ему грозит наказание сроком до десяти лет лишения свободы.

«В июне 2020 года в полицию Дербента обратилась женщина, которая рассказала, что житель Дагестанских Огней, войдя в доверие и представившись высокопоставленным чиновником, обманным путем завладел денежными средствами в размере одного миллиона 40 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось обнаружить и задержать мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве», – рассказали в республиканском МВД.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении депутата народного собрания республики. Его подозревают в мошенничестве и подделке документов.