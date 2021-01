Прокуратура сняла с экс-министра обороны Мексики обвинения США в связях с картелями

Мехико, 15 января. Генеральная прокуратура Мексики сняла все обвинения с бывшего министра обороны Сальвадора Сьенфуэгоса, о чем говорится на сайте ведомства. Следователям не удалось найти подтверждений связи генерала с преступными группировками, в которых обвиняли его власти Соединенных Штатов.

В ведомстве утверждают, что результаты проверки налоговых деклараций бывшего министра обороны в правительстве Энрике Пеньи Ньето (с 2012 по 2018 год) позволяют сделать вывод о полной его невиновности.

В 2013 году Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) начало расследование против Сьенфуэгоса, который на тот момент находился на посту министра обороны. Его подозревали в получении взяток в обмен на защиту членов картеля Бельтран Лейва, который поставляет наркотики в Соединенные Штаты. В отчетах Агентства Сьенфуэгос фигурировал под прозвищем «Эль Падрино», что в переводе с испанского означает «Крестный отец». При этом расследование велось в тайне от правительства Мексики.

15 ноября без уведомления мексиканской стороны бывший министр был задержан DEA по прибытии в аэропорт города Лос-Анджелес. Под стражей Сьенфуэгос провел всего три дня, после чего был экстрадирован на родину по запросу генеральной прокуратуры. Власти Мексики тогда заявили, что «бросят на расследование все силы судебной власти».

Правоохранительные органы США крайне негативно восприняли передачу подозреваемого в руки мексиканского правосудия. Бывший директор DEA Майк Виджил и вовсе назвал это решение «подарком Трампа» президенту Мексики Лопесу Обрадору, который до последнего не поздравлял с победой Джо Байдена.

“Mike Vigil, the [DEA’s] former chief of international operations, said the decision ‘is nothing more than a gift, a huge gift’ from President Donald Trump to López Obrador, probably given as a favor for past help on immigration issues. https://t.co/hTkX1ocbA6