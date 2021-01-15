Прокуратура сняла с экс-министра обороны Мексики обвинения США в связях с картелями

Мехико, 15 января. Генеральная прокуратура Мексики сняла все обвинения с бывшего министра обороны Сальвадора Сьенфуэгоса, о чем говорится на сайте ведомства. Следователям не удалось найти подтверждений связи генерала с преступными группировками, в которых обвиняли его власти Соединенных Штатов.

Вердикт оправдательный

«Из соответствующего анализа сделан вывод, что генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда никогда не встречался с членами преступной организации, в отношении которой в США ведется расследование. Он не поддерживал с ними контактов и не совершал действий, направленных на защиту или помощь этим лицам», — гласит заявление генеральной прокуратуры.

В ведомстве утверждают, что результаты проверки налоговых деклараций бывшего министра обороны в правительстве Энрике Пеньи Ньето (с 2012 по 2018 год) позволяют сделать вывод о полной его невиновности.

Дело Сьенфуэгоса

В 2013 году Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) начало расследование против Сьенфуэгоса, который на тот момент находился на посту министра обороны. Его подозревали в получении взяток в обмен на защиту членов картеля Бельтран Лейва, который поставляет наркотики в Соединенные Штаты. В отчетах Агентства Сьенфуэгос фигурировал под прозвищем «Эль Падрино», что в переводе с испанского означает «Крестный отец». При этом расследование велось в тайне от правительства Мексики.

#BREAKING Ex-Mexican defense minister Salvador Cienfuegos arrested in US: FM pic.twitter.com/qzJJYJIwhE — AFP News Agency (@AFP) October 16, 2020

15 ноября без уведомления мексиканской стороны бывший министр был задержан DEA по прибытии в аэропорт города Лос-Анджелес. Под стражей Сьенфуэгос провел всего три дня, после чего был экстрадирован на родину по запросу генеральной прокуратуры. Власти Мексики тогда заявили, что «бросят на расследование все силы судебной власти».

Правоохранительные органы США крайне негативно восприняли передачу подозреваемого в руки мексиканского правосудия. Бывший директор DEA Майк Виджил и вовсе назвал это решение «подарком Трампа» президенту Мексики Лопесу Обрадору, который до последнего не поздравлял с победой Джо Байдена.

“Mike Vigil, the [DEA’s] former chief of international operations, said the decision ‘is nothing more than a gift, a huge gift’ from President Donald Trump to López Obrador, probably given as a favor for past help on immigration issues. https://t.co/hTkX1ocbA6 — Dave (@trueDaveJenkins) January 15, 2021

Ответные меры

«Дело Сьенфуэгоса» стало во многом поворотным в мексикано-американском сотрудничестве по борьбе с наркотрафиком. Понимая, что подобные тайные расследования американской стороны могут повториться, президент Мексики Лопес Обрадор инициировал разработку нового законопроекта по ужесточению надзора за деятельностью DEA в Мексике. Согласно новому закону «О безопасности», принятого палатой депутатов Мексики 16 декабря 2020 года, агенты DEA лишаются дипломатической неприкосновенности и обязаны делиться всей собранной в Мексике информацией с местными правоохранительными органами.

В американском Агентстве считают, что новый закон «усложнит» двустороннее сотрудничество — по их мнению, мексиканские служители закона сами связаны с наркокартелями и передают им секретную информацию.

«Мексиканская сторона «не просит ничего такого, чего бы не ожидали от мексиканского дипломатического агента за границей» (то есть в США), — заявил в ответ министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

В интересах картелей?

Существует мнение, что правительство Лопеса Обрадора опасается полномасштабной войны с крупными наркокартелями, такими как «Новое поколение Халиско», «Лос Сетас», «Синалоа» и другими, поэтому старается не провоцировать криминалитет.

Несмотря на заявленное увеличение оборонного бюджета на 40%, мексиканской армии не удается вернуть под контроль значительные территории штатов Халиско, Мичоакан и Синалоа. В октябре 2019 года картель Синалоа взял в осаду город Кулиакан после того, как полиция арестовала сына Овидио Гусмана Лопеса — одного из сыновей наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо («Коротышка»). Полицейским пришлось отпустить преступника во избежание жертв среди местного населения.

El 17 de octubre de 2019, mientras @lopezobrador_ presentaba el inicio de las obras del AIFA en Santa Lucía, comandos de Cártel de Sinaloa tomaban las calles de Culiacán, sembraban desconcierto y retaban al Estado exigiendo liberar a Ovidio Guzmán pic.twitter.com/r4w0Azsvgp — CampoMarteMX (@campomartemx) October 17, 2020

Вероятно, что спасая бывшего министра обороны, мексиканские власти не хотят спровоцировать повторение событий в Кулиакане. На фоне событий последнего года заявления президента Обрадора о том, что «нарковойна» осталась позади, звучат крайне неубедительно.

Между тем Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем наркотиков, произведенных в Латинской Америке. Согласно последним данным, до 90% всех запрещенных препаратов попадают в США через Мексику.