Более тысячи жителей Томской области воспользовались онлайн-сервисом «Проверь родинку»

Томск, 15 января. Более тысячи жителей Томской области в 2020 году воспользовались онлайн-сервисом «Проверь родинку», который был разработан областным онкодиспансером. Об этом сообщает администрация региона.

«Мы активно работаем с онлайн-ресурсами. Создан личный кабинет пациента, где он может получить огромный объем информации по своему заболеванию, не посещая поликлинику лично. Также функционирует онлайн-сервис «Проверь родинку», где дерматологи по присланным фотографиям могут дать рекомендацию для очного посещения специалиста и многое другое», — рассказали корреспонденту ФАН в Томском областном онкологическом диспансере.

Начиная с 2019 года, бесплатную онлайн-консультацию дерматолога получили 1764 человека. В 2020 году было зарегистрировано 1084 обращения. Отмечается, что у 48 обратившихся пациентов обнаружены доброкачественные кожные новообразования, а у 49 диагностированы кератоз, келоидные рубцы, папилломы и гемангиомы. У семи жителей области удалось выявить злокачественные новообразования, после чего было организовано оперативное лечение.

Ранее ФАН сообщал, что в Томске прошел шестой Съезд медицинских работников онкологической службы из 50 городов России. На форуме обсудили роль молекулярно-генетических исследований в диагностике рака и совершенствование системы выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.