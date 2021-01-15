Ложь — это официальная политика Вашингтона: итоги брифинга Марии Захаровой

На традиционном брифинге официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, состоявшемся 15 января, спикер российского внешнеполитического ведомства в первую очередь затронула вопросы демонстративно негативного отношения к России тех, кого наша страна, исходя из норм дипломатического этикета, называет «стратегическими партнерами» — Соединенных Штатов Америки. Подробности — в материале Альгиса Микульскиса.

«Увы, не позитив…» Такими словами начала Мария Захарова основной блок своего брифинга, посвященный двусторонним российско-американским отношениям, для начала приведя в качестве примера обнародованное 13 января заявление Госдепартамента, приуроченное к Дню российской печати.

«Оно содержало очередную порцию критических комментариев о несоблюдении прав журналистов и представителей НПО в нашей стране, — пояснила спикер МИД РФ. — Показательно, что обращение это было записано представителями Госдепартамента исключительно на русском языке. Не было английского варианта, но мы восполнили этот пробел».

По словам Марии Захаровой, перевод на английский язык был сделан с целью показать американской аудитории, чему их чиновники поучают другие страны мира, совершая на собственной территории абсолютно противоположные действия.

Обращаясь к западным СМИ, представитель российского МИДа особо подчеркнула:

«Английский перевод готов, можете с ним ознакомиться — я имею ввиду американских журналистов. Поверьте, там много интересного! В том числе — о позиции Соединенных Штатов Америки в отношении прессы», —заявила Захарова.

Отдельной темой брифинга стали регулярные твиты главы Госдепартамента США Майка Помпео, посвященные отношениям между Россией и Америкой.

«То есть, Помпео еще не заблокировали в Twitter? То есть, он еще может писать что-то, «твиттить»? Хорошая новость, кстати говоря», — отметила дипломат.

Тем не менее, наши межгосударственные взаимодействия, как отметила Мария Захарова, являются, к сожалению, заложниками внутриполитической и межпартийной борьбы в США.

«Целая серия антироссийских твитов от госсекретаря США — это очередная попытка уходящей администрации «подсветить» свои успехи на ниве разрушения двусторонних отношений... А возможно, это и попытка — пока не заблокировали — написать что-то яркое и запоминающееся», — предположила она.

Далее спикер высказала согласие с Майком Помпео в том, что за прошедшие четыре года нормализации диалога с Соединенными Штатами так и не произошло. Напротив, в Вашингтоне Россию официально записали во «враги Америки»

«Недружественные и деструктивные шаги США, направленные на углубление кризиса в двусторонних делах, включали в себя введение разнообразных антироссийских санкций и, фактически, слом всей существовавшей архитектуры контроля над вооружениями, и запугивания, и угрозы, и просто какие-то абсурдные заявления», — напомнила Захарова.

Не оставив камня на камне от внешней политики США, Мария Захарова пришла к выводу, что с администрацией Дональда Трампа путей улучшения наших отношений найти не удалось. Причем не по вине российской стороны.

«Мы считаем, что для начала нужно прекратить манипуляции общественным мнением в самих Соединенных Штатах Америки, остановить кампанию русофобии, которую активно проводят среди американского народа и, конечно, перекрыть это поток fake-news в отношении нашей страны, который активно спонсируется и лоббируется определенной частью американского политического истеблишмента», — подчеркнула спикер МИД РФ.

«Очередным набором пропагандистских мифов» назвала Мария Захарова и недавнее твиттер-заявление Майка Помпео, касающееся договора по ракетам средней и малой дальности (ДРСМД), из которого США в одностороннем порядке вышли 2 августа 2019 года. Напомним, что шеф американской дипломатии написал буквально следующее:

«Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая нашу военную силу, в то время как Россия обманывала и наращивала свои системы. Когда только одна сторона двухстороннего договора соблюдает его, это называется глупостью».

Как подчеркнула Мария Захарова, эти мифы Россия неоднократно дезавуировала, демонстрируя их лживость и поясняя, в чем конкретно она заключается. Например, позиция РФ по выходу США из договора вполне четко обозначена в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, посвященном первой годовщине прекращения действия Договора:

«Вызывает сожаление то, каким образом американцы избавлялись от ставшего им не нужным соглашения. В целях оправдания в глазах мирового сообщества своих деструктивных действий США срежиссировали пропагандистскую кампанию на основе абсолютно голословных обвинений в адрес Москвы, — говорится в тексте комментария. — Вместо предложенного российской стороной предметного и профессионального разбора встречных претензий американская сторона выдвинула заведомо неприемлемые ультимативные требования. С порога были отвергнуты подготовленные российской стороной реалистичные развязки по урегулированию имевшихся озабоченностей на основе мер взаимной транспарентности. Заблокировав таким образом возможные пути разрешения проблем, США целенаправленно довели дело до слома ДРСМД».

Не осталась без внимания и ставшая уже дежурной тема «русских хакеров». Все последние заявления об их якобы атаках на американские государственные серверы — ни что иное, как попытки уходящей администрации США «повысить ставки».

Такое впечатление, заявила Мария Захарова, что, объединив сразу четыре силовых ведомства в клевете в адрес России, президент США пытается «прикрыть спину» перед демократами и их угрозами объявить импичмент.