Псков неспроста называют музеем под открытым небом. Этот древнейший город, стоящий на берегах реки Великой, впадающей в Псковско-Чудское озеро, в любой сезон привлекает многочисленных туристов со всей страны своей выдающейся архитектурой.

Псков издревле был городом-крепостью, призванным защищать русские земли от набегов чужеземцев. Многие фортификационные сооружения сохранились до наших дней и поражают своей мощью и величием. Внутри городских стен, переживших изматывающие атаки неприятелей, скрыто немало архитектурных сокровищ.

Перед глазами увлеченных путешественников, решивших посетить эти края, предстанут древние монастыри и храмы, богатые купеческие палаты, музеи, художественные галереи и уникальные в своем роде памятники, сохранившиеся практически в первозданном виде. Факт, которым могут гордиться не только жители Пскова, но и все россияне — каждый четвертый храм, находящийся в городе, входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. За их толстыми каменными стенами надежно хранятся настоящие религиозные сокровища, увидеть которые хотя бы раз в жизни необходимо каждому верующему человеку.

Столетиями жемчужины псковской архитектурной школы переживали изнурительные осады, пожары и даже бомбежки, но выжили и не утратили былого величия, несмотря на все испытания. Подумать только: уникальный стиль псковских зодчих зародился около восьми столетий тому назад! Это течение объединило в себе мастерство творцов Новгорода и Византии. Во многих древних документах, дошедших до наших дней, Псков именуется летописцами домом Святой Троицы или домом Бога.

Однако город славится не только своими монастырями и храмами. Отдельно внимания заслуживают неприступные стены и башни Псковского кремля, горделиво возвышающегося над слиянием двух рек, буквально дышащий духом истории Довмонтов город, бережно отреставрированные искусными мастерами Меньшиковы палаты, находящиеся на этапе реконструкции, но доступные к посещению Поганкины палаты, в которых представлены древние иконы и утварь, изделия из серебра и даже предметы из кладов, найденных в ходе восстановительных работ. Весной и летом город буквально утопает в зелени многочисленных скверов и парков, а зимой здесь так весело прокатиться на санях или коньках.

Но не будем забегать вперед и поговорим обо всем по порядку. И начать предлагаем с многовековой истории этого прекрасного города.

История Пскова

Первые упоминания о Пскове встречаются в труде Нестора Летописца «Повесть временных лет» — наиболее раннем из дошедших до наших дней летописных сборников, который был создан в Киеве в 1100-х годах. Свод включает в себя исторический период от библейских времен до 1117 года.

О Пскове в летописи говорится как о родине княгини Ольги, которую сосватали князю Игорю в 903 году. Но на самом деле псковские земли были освоены куда раньше — первые люди стали селиться здесь около двух тысяч лет тому назад. Поначалу Псковщина приглянулась финно-угорским и балтийским племенам, а в VI веке этими территориями заинтересовались славяне. Несколько столетий спустя здесь появились первые крепости, самой известной из которых, именовавшейся Псковским Кромом, в будущем предстояло стать одной из главных достопримечательностей края — Псковским кремлем.

В XIII веке город вышел из состава Киевской Руси и стал относиться к Новгородскому княжеству — так было выгоднее с военно-политической точки зрения. Главным совместным врагом по ту пору считался Тевтонский орден, войнам которого не без помощи предателей из числа бояр удалось попасть на территорию города. Однако век завоевателей длился недолго — менее чем через два года спустя чужеземцы были разгромлены войсками под предводительством Александра Невского.

Расцвет Пскова пришелся на времена правления князя псковского Довмонта, который происходил из князей Великого Княжества Литовского, но был вынужден бежать от козней родственников. На псковской земле Довмонт принял православие и был наречен Тимофеем. Князю было суждено без преувеличения стать легендой.

Присягнув на верность псковитянам, он более трех десятилетий верой и правдой служил своему народу, защищая его от посягательств чужестранцев. О храбрости и благородстве правителя ходили легенды. Доблесть Довмонта-Тимофея признавали и его враги — немецкие крестоносцы отмечали преданность великого воителя православной вере и вверенному ему Отечеству. Помимо военных подвигов, князь прославился тем, что возводил храмы и занимался расширением и улучшением территории кремля, тем самым увековечив свое имя в уникальных памятниках архитектуры.

В 1348 году Псковская республика получает независимость, а жители ее отныне оказываются вправе самостоятельно выбирать своего главу.

К XV веку население Пскова равнялось почти 30 тысячам человек. Здесь активно велась торговля и процветало ремесленничество. Здешние земли славились своими природными богатствами, снабжая соседей мехами, льном, продуктами пчеловодства, кожевенными изделиями и рыбой. Неудивительно, что столь богатый край быстро вызвал интерес Москвы, которая стремилась заполучить его в свой состав. В 1510 году Псков перешел в состав Великого княжества Московского, окончательно потеряв свой суверенитет.

В последующие годы город, уступавший по значению в Русском государстве лишь Новгороду и Москве, не раз подвергался ожесточенным атакам и изнурительным штурмам, но каждый раз с честью выходил из испытаний. Так под его крепостными стенами полгода безрезультатно стояла многотысячная армия поляков под предводительством короля Стефана Батория, который в своих воспоминаниях писал о любовании древним городом. Во время Северной войны Псков по приказу императора Петра I стал центром обороны и главным военным штабом наших войск, но немного позднее утратил свою значимость, передав «полномочия» недавно возведенному Санкт-Петербургу.

Сам же Псков превратился в тихий и уютный городок с десятками храмов в окружении живописной природы. В середине XIX века здесь была построена железная дорога, соединившая провинцию с Москвой и Ригой. Именно на местной станции в вагоне поезда Николай II сложил свои полномочия в 1917 году.

К счастью, после революции архитектурные сокровища Пскова не подверглись массовому сносу и большинство из них удалось сохранить для потомков. А вот годы Великой Отечественной войны дались городу нелегко — немецкие оккупанты вторглись на его территорию в июле 1941-го и были изгнаны лишь 1944-м. Зато по окончании войны Псков оказался в числе городов, которые подлежали восстановлению в первых рядах. Благодаря масштабным работам по реконструкции объектов культурного наследия Псков сегодня — настоящая сокровищница, сохранившая в себе дух старины и память предков.

За один-два дня познакомиться подробно со всеми достопримечательностями вряд ли получится, но мы постарались рассказать об основных жемчужинах, которые стоит посмотреть в первую очередь.

Псковский Кром

Главная достопримечательность и сердце Пскова, отправная точка, с которой начинается знакомство с городом, — это, безусловно, кремль. Древнее его название — Кром, что означает «огороженная территория». Величественные стены Псковского кремля отразили немало вражеских атак и выдерживали изнурительные осады, разрушались и восстанавливались во имя защиты Отечества от чужеземцев.

Древние мощные стены были воздвигнуты в камне во времена вечевой республики и на протяжении многих лет им не было равных по надежности и неприступности во всей стране. Протяженность укреплений, которые надежно оберегали территорию в 215 га, составляла 9 км.

Ошибочно полагать, что это были просто каменные стены, пусть и очень толстые. Внутри фортификационного сооружения скрывались многочисленные и очень хорошо продуманные переходы, по которым войны могли перемещаться, оставаясь незамеченными для врага. Стрельба велась с четырех десятков приспособленных для обороны башен, а внутрь крепости вели 12 ворот.

Пять поясов каменных укреплений надежно скрывали от недоброжелателей центральную часть сооружения — древний Кром и Троицкий собор. К сожалению, из 40 башен до наших дней сохранилось только семь, остальные были разрушены. Одна из самых древних — Кутекрома, то есть находящаяся в углу крепости. Расположенный рядом с ней проем в стене ведет на смотровую площадку.

Сегодня Псковский кремль и его музеи — это образец средневекового зодчества, который неизменно привлекает множество туристов, желающих прикоснуться к истории и ощутить дыхание старины.

Попасть на территорию Крома может любой желающий каждый день с 6:00 до 22:00 совершенно бесплатно.

Троицкий собор

Если Псковский кремль имеет свое сердце, то это, вне всяких сомнений, кафедральный Троицкий собор. Храм, возведенный в 1699 году, был далеко не первым подобным сооружением на этой территории. У него было три несохранившихся до наших дней предшественника, первый из которых повелела построить из дерева княгиня Ольга в X веке.

Высота белокаменного собора составляет почти 80 метров. Он невероятно красив и строг в своем величии. Не менее внешнего поражает внутренне убранство. Украшением свода является неописуемой красоты роспись, а главный центр притяжения — 42-метровый иконостас, состоящий из семи ярусов.

В усыпальнице нашли свое последнее пристанище останки знатных горожан, служителей церкви высшей степени священства, а также Блаженного Николы Псковского Салоса, который, если верить преданиям, спас жителей Пскова от расправы со стороны опричников Ивана Грозного.

Храм открыт для посещения с 9:00 до 20:00.

Довмонтов город

Как понятно из названия, свое имя этот уникальный архитектурный комплекс получил в честь литовского князя Довмонта, о котором мы рассказывали выше. В XIII веке Довмонтов город считался отдельным поселком, а сейчас входит в архитектурный комплекс Крома. Эту достопримечательность также называют «русские Помпеи», а представляет она собой искусно и бережно раскрытые археологами остатки фундамента и стен древних построек.

Особенно много на этой территории фрагментов церквей — их здесь было 17. Один из летописцев в своих трудах метко подметил, что церкви в этом месте толпились будто псковичи на вече. Стоит отметить, что все они были не маленькими часовнями, а достаточно большими по размеру капитальными строениями, располагающими собственными примыкающими территориями, а некоторые — и кладбищами.

К XVII веку количество церквей сократилось до 11. Историки связывают этот факт с тем, что деревянные строения, со временем приходившие в негодность, сносили и частично заменяли каменными. Стена, опоясывавшая этот город в миниатюре, к тому моменту утратила свое оборонительное значение и в ней были обустроены Приказная и Больничная палаты.

При Петре сам Псков и Довмонтов город превратились в центр сосредоточения войск для обороны против шведов. Часть церквей была разрушена навсегда, другая использовалась в качестве оружейного склада.

Немало пострадали постройки и во время немецкой оккупации. К счастью, благодаря трепетному отношению историков и кропотливой работе археологов сегодня мы имеем возможность прогуляться среди уцелевших фрагментов древнейших зданий и в полной мере проникнуться духом старины.

Двигаемся дальше

Вдоволь нагулявшись по территории Псковского кремля, выйдем за его пределы и посмотрим, что же еще интересного нам приготовил этот прекрасный город, где каждая улочка буквально пропитана духом истории. Собственно, весь Псков — это музей под открытым небом и практически везде есть, что посмотреть самостоятельно или в сопровождении экскурсовода.

Зимой и осенью от непогоды можно скрыться в многочисленных музеях и галереях, расположенных внутри средневековых построек. Уверяем, время за изучением предметов быта, утвари и ремесел наших предков пролетит незаметно. Весной и летом гостей ждут многочисленные парки и скверы, утопающие в зелени.

Всего в паре шагов от Крома находится центральная площадь им. Ленина, а еще чуть поодаль — Октябрьская, от которой берет свое начало Советская улица с расположенными на ней уникальными храмами, многие из которых находятся под охраной ЮНЕСКО, как, например, церковь Святителя и Чудотворца Николы со Усохи, построенная на месте пересохшего болота. В стародавние времена здесь любили селиться зажиточные горожане.

На Советской также находится ныне действующий женский Старо-Вознесенский монастырь, возведенный в 1420 году! Во времена советской власти территория обители была отдана под нужды государства, но затем монастырю вернули его истинное предназначение. Однако любопытно, что внутри церкви Рождества Богородицы, являющейся частью комплекса, и по сей день существует планетарий.

Пройдя еще немного, путешественник очутится в мастерски отреставрированных Меньшиковых палатах. Они были сооружены для богатого купца Семена Меньшикова в XVII веке, а позднее к ним пристроили еще три строения. Меньшиковы жили здесь вплоть до страшного пожара, случившегося уже в следующем столетии и нанесшего большой урон жилым помещениям. Сейчас здесь проводятся художественные выставки, а в сувенирных лавках туристы могут приобрести для себя и в подарок изделия из керамики, производимые на местном предприятии.

Еще одно излюбленное место для прогулок туристов — Октябрьский проспект, часть которого занимает Детский парк, входящий в состав Городского парка культуры и отдыха наравне с Ботаническим и Летним садом. Взрослые с удовольствием прогуляются по благоустроенным освещенным дорожкам, а детям наверняка понравятся разнообразные аттракционы. Здесь же находится памятник княгине Ольге, которая считается покровительницей Пскова и всех его жителей. Лицо ее повернуто к Троицкому собору, а постамент украшен барельефами двенадцати святых.

Надо сказать, что особого внимания заслуживает Летний сад, который можно назвать «легкими» города. Его тропинки и аллеи утопают в зелени растущих там кленов, лип, тополей и других деревьев. Отнюдь не случайно в парке находится памятник Александру Пушкину — на псковской земле поэт написал не менее 100 своих выдающихся произведений.

Именно в Псковской области, в 115 км от самого города, находится знаменитый на всю Россию музей-заповедник Михайловское. Здесь похоронен сам великий поэт. Здесь же находится некрополь Ганнибалов-Пушкиных. В усадьбе Пушкин провел два ссыльных года, которые оказались весьма плодотворными. За этот период были написаны с третьей по шестую части романа «Евгений Онегин», поэма «Цыганы», трагедия «Борис Годунов», повесть «Граф Нулин» и множество стихотворений, среди которых «Я помню чудное мгновенье» и другие знаменитые произведения.

После кончины Пушкина имение перешло наследникам, а в 1899 году оно было выкуплено государством.

Имя великого поэта увековечено и в названии Псковского театра драмы. Средства на его строительство собрали неравнодушные граждане в честь столетия со дня рождения Александра Сергеевича. К 1906 году на одноименной улице появилось необычайно красивое здание в стиле ампир, которое само по себе памятник архитектуры. Во время Великой Отечественной войны строение сильно пострадало, однако было достаточно быстро восстановлено.

Есть в Пскове и необычные места. Если все знаковые достопримечательности исхожены вдоль и поперек, советуем посмотреть что-то более неординарное. Например, на улице Красных партизан имеется своя миниатюрная копия Эйфелевой башни. На одном из ограждений строящегося жилого комплекса уличные художники увековечили в граффити образ княгини Ольги. На набережной реки Великой стоит макет маяка. А на фасаде частного дома, расположенного по адресу улица Свердлова 6А, примостился 300-килограммовый дракон, выкованный умельцами местного кузнечного двора.

Псков и его окрестности богаты не только памятниками архитектуры, но и своей живописной природой. Город стоит в окружении лесов, полей и рек. Здесь наверняка понравится любителям отдыха в палатках и заядлым рыбакам. В жаркие деньки горожан и туристов ждут благоустроенные и стихийные пляжи, а зимой так весело прокатиться с ветерком по заснеженным склонам.

Туристическая сфера активно развивается, и с каждым годом в Пскове открывается все больше новых комфортабельных гостиниц, кафе и ресторанов.

Что привезти из Пскова

Практически каждый из нас, отправляясь в путешествие, задумывается о том, что привезти в подарок родным и близким. Вряд ли кому-то будут интересны безликие китайские сувениры, одинаковые для всех городов. Поэтому привезенные из странствий гостинцы обязательно должны отражать колорит тех мест, где они были произведены.

Так, Псков славится своими коваными изделиями, керамикой, массивными украшениями, напоминающими те, что носили наши далекие предки, текстиль ручной работы. Такие полезные подарки наверняка придутся по душе и не будут годами пылиться на самых дальних полках.