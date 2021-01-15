Источник ФАН опроверг смерть главы контрразведки Дейр эз-Зора

Дамаск, 15 января. Источник Федерального агентства новостей опроверг гибель начальника службы военной безопасности в сирийской провинции Дейр эз-Зор Ахмеда Халиля. Ранее телеканал «Аль-Хабур» сообщил о его гибели от ранений, полученных в результате авиаудара ВВС Израиля.

В момент нападения израильских ВВС руководитель контрразведки Дейр-эз-Зора находился в штаб-квартире подразделения.

«Глава отделения военной безопасности в Дейр-эз-Зоре был убит в результате авиаударов по штаб-квартире отделения в городе», — сообщил «Аль-Хабур» со ссылкой на свои источники в Сирии.

#الخابور #ديرالزور

مقتل أحمد خليل رئيس فرع الأمن العسكري التابع للنظام في ديرالزور بعد إصابته بجروح خطيرة أثناء قصف الطيران الإسرائيلي لمقر الفرع في المدينة . pic.twitter.com/T2JglWp2BH — الخابور (@alkhabour21) January 15, 2021

Официального подтверждения факта гибели главного контрразведчика Дейр эз-Зора пока не поступало. Информацию о том, что он жив, подтвердил ФАН один из военнослужащих Сирийской Арабской Армии, а также один из офицеров из службы военной безопасности Дейр-эз-Зора.

Израильская авиация нанесла ракетный удар по Дейр-эз-Зору 13 января. В результате атаки погибли 57 человек, повреждения получили стратегические объекты, в числе которых штаб-квартира контрразведки, радиовышка и склады в районе Аяш.

В последние несколько месяцев ВВС Израиля все чаще наносят авиаудары по территории Сирии. Раньше атаки происходили приблизительно раз в три недели, а 2020 году Израиль нанес 39 воздушных ударов. Теперь их частота увеличилась в среднем до одного в три-четыре дня.

Предыдущая атака произошла 7 января. Тогда пострадали район Аль-Кисва на юге Дамаска и окрестности города Ад-Даур возле Голанских высот. По данным сирийской обсерватории по правам человека SOHR, были убиты и ранены 15 человек.

Местные СМИ рассказывают об изменении тактики израильской армии. Со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля сообщается, что удары теперь наносятся с частотой три раза в десять дней.

Официальный Дамаск уже выступил с протестом против действий Тель-Авива. Министерство иностранных дел Сирии опубликовало письмо в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша и председателя Совета Безопасности Джерри Мэтьюса Маджилы.