В Госдуме объяснили разрешение ФРГ достаивать «Северный поток — 2» в германских водах

Власти ФРГ выдали новое разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в германских водах. Разрешение действует с января по май 2021 года. Таким образом, Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) расширило до конца мая временные рамки выданного ранее разрешения.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Морозов положительно оценил это решение, как знак разумной политики нашего главного европейского партнера. По словам Морозова, когда вокруг «Северного потока — 2» возникали трения, связанные с позицией США, он всегда придерживался оптимистической точки зрения.

«Я всегда говорил, что Германия обязательно пойдет на уступки в отношении «Северного потока — 2», — отметил Олег Морозов в комментарии ФАН. — И не потому, что я такой просвещенный оракул. Я всегда исходил из одного: это вопрос, который для Германии имеет колоссальную экономическую цену. Ради столь значительной экономической выгоды Германия не готова поступаться своими интересами, настолько это для нее важно».

По словам депутата Госдумы, в некоторых вопросах Берлин уступал давлению Вашингтона, но только, если это не касалось «СП-2».

«Обратите внимание, — отмечает собеседник ФАН, — Германия вела себя следующим образом: она часто уступала нажиму со стороны Соединенных Штатов Америки, в том числе в отношении к России, и даже иногда бежала впереди паровоза в каких-то санкционных вопросах, в каких-то антироссийских выступлениях. Но, тем не менее, Берлин всегда держал фигу в кармане, и эта фига была — «Северный поток — 2». Дескать, просите от нас что угодно: сделаем, чего изволите, но это — святое. Это не троньте».

То, что произошло сегодня, это достаточно серьезный аргумент, что политика Берлина в этом вопросе и впредь будет максимально прагматичной, уверен Морозов.

«Германия хочет, чтобы «Северный поток — 2» был, хочет получать дешевый российский газ, не хочет платить деньгами своих налогоплательщиков за политические амбиции Америки и за ее дорогой сниженный газ. Пока для Германии что-то экономически выгодно, а наш газ тут явно имеет преимущество, Берлин и дальше будет занимать именно такую позицию», — резюмировал Олег Морозов.

С тем, что «Северный поток — 2» выгоден Германии, согласен первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, представляющий ЛДПР, который при этом занимает последовательную «антиолигархическую» позицию. Шерин считает, что от этого решения выиграла Германия и российское государство, а также «Газпром» и предприятия, занимающиеся прокладкой труб, однако на жизнь простых россиян «Северный поток — 2» особого влияния не окажет.

«Для Российской Федерации это хорошо и важно, а особенно это хорошо для компании «Газпром», — отметил Шерин в комментарии ФАН. — И для Германии это хорошо — получать хороший газ по хорошей цене. Готов поздравить руководство «Газпрома» и наше министерство энергетики с этой победой».

Однако для граждан России газ в этом году газ подорожал и, по словам Шерина, может еще подорожать в следующем году. Кроме того, депутат с сожалением отметил, что строительство новых газопроводов, через которые газ идет зарубежным партнерам, мало влияет на газификацию российской глубинки.

«Хорошо, что наши компании будет зарабатывать деньги на прокладке труб под водой. Наша страна способна прокладывать большие трубы по дну океанов и морей, но, хотелось бы, чтобы она так же успешно прокладывала тоненькие трубы суше на российской территории», — не без иронии отметил Шерин.

По мнению Александра Шерина, нашим властям, не в ущерб геополитике, следует активнее проводить газификацию российских населенных пунктов и стараться сделать дешевле газ для российских потребителей.

В прокладке труб для «Северного потока — 2» участвуют суда «Академик Черский» и трубоукладчик «Фортуна». Планируемая мощность строящегося газопровода — 55 млрд кубометров газа в год. Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» — проект сугубо экономический, выгодный всем участвующим в нем государствам.

Отметим, из-за сильных холодов европейские страны в последние две недели резко наращивают закупки российского газа. Так Германия за последние две недели закупила на 32,1% больше российского топлива, чем за аналогичный период прошлого года; Франция нарастила поставки на 51,6%; Италия — на 139,7% (за тот же период).