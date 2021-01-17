Крещение 2021: адреса купелей, правила, кому нельзя окунаться, можно ли купать детей

Праздник Крещение Господне (Богоявление) Русская православная церковь отмечает 19 января. В России примерно с XVIII века существует традиция окунаться на Крещение в прорубь, которая называется иордань (по аналогии с рекой Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа). Считается, что крещенское окунание в иордань помогает очиститься телесно и духовно, а также символически «смыть» грехи, накопившиеся за год. Дореволюционная традиция возродилась в постсоветское время, и, хотя она не является в полном смысле слова церковной, церковь с пониманием относится к желанию людей таким способом приобщиться к вере.

Подробнее об истории и традициях праздника Крещение, а также о популярных крещенских гаданиях читайте в материале ФАН.

Когда можно купаться на Крещение

По традиции в прорубь окунаются с полуночи 18 января до вечера 20 января, примерно в это время действуют официальные места купаний, где дежурят сотрудники МЧС. Но сам праздник, когда вода считается святой, по народным представлениям смывающей грехи и болезни, длится до 27 января.

Отметим, в 2021 году в связи с пандемией COVID-19 в некоторых городах, где эпидемиологическая обстановка вызывает особые опасения, от организации официальных мест крещенских купаний решили отказаться. Тем не менее, в большинстве регионов россиян решили ни лишать возможности приобщиться к популярной традиции. В том числе массовые крещенские купания пройдут в Москве и Петербурге.

Крещенские купания в Москве

В Москве по традиции организованы десятки мест, где можно безопасно и не без комфорта последовать крещенской традиции. Окунуться в столице можно не только в прорубь в водоеме, но и в большие купели, установленные в посещаемых местах.

Всего в Москве в 2021 году на Крещение оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Как выяснил ФАН, все места купаний в целях безопасности оборудованы у берегов водоемов, что должно предотвратить массовый выход людей на лед. Кроме того, в Москве у храмов, часовен и в парках установили искусственные купели (небольшие деревянные бассейны), в которых москвичи также смогут осуществить погружение.

Где в столице организованы места для окунания на Крещение, можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Крещенские купания в Петербурге

В Санкт-Петербурге по традиции самые популярные иордани организованы в центре города у стен Петропавловской крепости. Там обустроены две купели. Одна — официальная, с обогреваемыми палатками для переодевания, у которой в полдень 19 января РПЦ по традиции проводит обряд водосвятия. Эта купель только открыта 19 января с 10:00 до самого вечера, безопасность там обеспечивают сотрудники МЧС.

Вторая купель немого поодаль, под стенами крепости. Это место купания петербургских моржей — любителей зимних заплывов. Неофициальную иордань освящают вечером 18 января, и купания там начинаются с полуночи 19 января. Там также дежурят сотрудники МЧС, но вот теплых раздевалок не предусмотрено: все по-спартански.

Где еще в Петербурге можно совершить погружение на Крещение, представлено в инфографике ФАН, данные также доступны на сайте питерского МЧС.

Кому нельзя купаться

Совершать погружение в ледяную воду не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с патологией мочевыводящей системы и с другими хроническими болезнями. Перенесенный и излеченный COVID-19, по мнению постоянного участника крещенских купаний Геннадия Онищенко, не является противопоказанием для погружения в холодную воду.

Об ограничениях и правилах поведения при погружении в крещенскую прорубь сообщает МЧС. Особо отметим, при купании в холодной воде (о погоде на Крещение расскажем ниже) ни в коем случае не следует заранее разогреваться алкоголем, не рекомендуется спиртное и сразу после погружения. Предпочтение следует отдать горячему чаю с травами и медом. Немого алкоголя для взрослых допустимо только в тепле, дома, во время праздничной трапезы.

Можно ли окунать в прорубь детей

Купание в проруби детей — это решение исключительно родителей. Если ребенок здоров, в том возрасте, что уже понимает смысл действа, сам хочет приобщиться к традиции вместе со взрослыми, — никаких препятствий нет. Главное — не держать его раздетым перед прорубью, а после окунания сразу переодеть. Окунать можно и совсем маленьких детей, если они здоровы, и, если таково решение родителей, считают священники и медики. Психологи отмечают, что, если родители уверены, что все делается правильно, эта уверенность передается и детям. Для ребенка этот обряд, сопряженный с серьезным преодолением телесной слабости, может стать важным и радостным воспоминанием.

Погода на Крещение

В Москве и Петербурге на Крещение ожидается настоящая зимняя погода, но серьезные морозы уже отступят. Ночью и днем будет около пяти градусов мороза при небольшом ветре — идеально для крещенского купания.