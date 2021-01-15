Памяти Бориса Грачевского: самые известные эпизоды «Ералаша»

Искренние и добрые юмористические зарисовки «Ералаша» не могут оставить равнодушными ни детей, ни взрослых. Фразы из шутливых эпизодов стали крылатыми, а герои киножурнала воспринимаются как родные, в каждом из них можно найти себя. Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский ответственно подходил к созданию каждой серии. Накануне создатель киножурнала скончался на 74-м году жизни. История создания «Ералаша» и любимые эпизоды киножурнала — в материале ФАН.

История создания

В 1974 году Грачевский по своей инициативе основал детский юмористический киножурнал «Ералаш». Он проработал худруком более 45 лет, написал 11 сценариев и неоднократно выступал режиссером-постановщиком.

До 1995 году «Ералаш» выпускался на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, а в 1996 году получил собственную киностудию «Ералаш-Лэнд» (с 2005 года «Ералаш»).

Кроме того, «Ералаш» послужил стартом для карьеры многих российских актеров и исполнителей. Среди них Александр Головин, Наталья Ионова, Антон Колесников, Анастасия Сиваева, Сергея Лазарев и многие другие.

«Близнецы»

Серия про близнецов вышла в 1980 году. Похожие как две капли воды малыши уверяют своего старшего друга, что они вовсе не двойняшки. К недоумению товарища, братья даже родились в один день, но все равно не считают себя двойняшками. Однако разгадка оказывается простой.

«Бразильская система»

Герой эпизода, вышедшего в 1984 году, пообещал своему другу сделать его вратарем экстра-класса «по бразильской системе». Однако методика не сработала. Но герой не отчаивается и решает и дальше использовать опыт бразильцев. Фраза «по бразильской системе» прочно вошла в обиход любителей спорта.

«Выручи меня!»

Скетч про подростковую влюбленность многим запомнился заключительной фразой «Ну ничего себе сходил за хлебушком». Юноша, сам того не желая, приходит на помощь незнакомке, однако последствия безотказности выходят герою боком.

«Хамелеон в кедах»

Школьный хулиган, желая насолить однокласснику, решает испортить оставленные им кеды. Однако выясняется, что обувь не принадлежит «врагу». Гадая над тем, чьи же кеды он испортил, герой то приводит их в порядок, то закидывает подальше. Все продолжает до тех пор, пока неожиданно не выясняется настоящий владелец обуви.

«Серега, выходи»

Каждый может узнать в главном герое эпизода себя или своего знакомого. Собираясь выйти на прогулку, Серега то и дело отвлекается на «важные» дела. Но, наконец собравшись, надев шубу и взяв санки, он выходит на улицу. Однако оказывается, пока Серега собирался, многое изменилось.