10 лет Следственному комитету России: самые громкие и резонансные дела

Все самые сложные и резонансные уголовные дела попадают в Следственный комитет России. ФАН собрал самые громкие дела последних лет.

Впервые в России идея создания следственного ведомства, организационно и функционально независимого от иных органов государственной власти, была реализована Петром I в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства.

25 июля (5 августа) 1713 был учрежден первый специализированный следственный орган России — следственная канцелярия гвардии майора Семеновского полка Михаила Волконского (Указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского» от 25 июля 1713 года). Данный документ позволил обосновать и учредить ежегодный профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Восстановление вневедомственной модели организации следствия произошло 15 января 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». Несмотря на относительную «молодость», деятельность и дальнейшее развитие вновь созданного следственного ведомства строится на принципах уважения и преемственности глубоких исторических традиций российского следствия, основы которого были заложены еще Петром I, и которые в новых условиях работы будут последовательно развиваться. Все эти годы ведомство занимается расследованием тяжких и особо тяжких преступлений. Федеральное агентство новостей расскажет о самых резонансных из них.

Донбасс

СК России продолжает расследовать уголовные дела о преступлениях, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, в Донбассе. В настоящий момент у следователей в разработке находится более 300 дел, фигурантами которых являются украинские силовики и политики. Среди них можно увидеть следующие имена: заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, бывший Министр обороны Анатолий Гриценко, бывший начальник Генштаба ВСУ Анатолий Муженко, экс-министр обороны Анатолий Гелетей и так далее.

«Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар, повлекший многочисленные жертвы. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на личном контроле Председателя СК России Александра Бастрыкина.

Теракт в Санкт-Петербурге

3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате погибло 15 человек, десятки – получили ранения различной степени тяжести. В ходе проведения следственных действий установлено, что еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было заложено на станции метро «Площадь Восстания». Благодаря действиям сотрудников метрополитена и оперативных служб оно было обнаружено и обезврежено. По данному факту Главным управлением по расследованию особо важных уголовных дел СК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Республика Коми

Фигурантами уголовного дела являются 19 человек, в числе которых глава Коми Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, председатель Государственного совета Игорь Ковзель, заместитель председателя правительства Константин Ромаданов, экс-сенатор от Республики Евгений Самойлов и другие лица. По данным следствия, они причастны к совершению преступлений, предусмотренных статьями 210 УК РФ и 159 УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе, мошенничество».

Теракт в Москве

29 марта 2010 года в 7:56 в московском метрополитене на станции «Лубянка» в вагоне поезда произошел взрыв. Позже, в 08:39, на станции метро «Парк культуры» сработало еще одно взрывное устройство. В результате терактов погибли 40 человек, более 90 пострадали. Следствием установлены организаторы и исполнители этих терактов — всего семь человек. Все они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению указанных терактов.

Сямозеро

18 июня 2016 года группа из 47 детей, отдыхающих в лагере ООО «Парк-отель «Сямозеро» в Республике Карелия, и четверо взрослых сотрудников детского учреждения плыли на лодках по озеру и попали в шторм. В силу погодных условий плавсредства отнесло от берега вглубь озера. Рафт, на котором находились 23 ребенка, прибило к острову, а каноэ перевернулись и 24 несовершеннолетних оказались в воде. В результате трагедии погибли 14 детей. В настоящее время по данному факту Следственным комитетом России расследуется несколько уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьям 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», 293 УК РФ «Халатность», 125 УК РФ «Оставление в опасности». К уголовной ответственности привлечены руководство и сотрудники ООО «Парк-отель «Сямозеро», глава Роспотребнадзора Карелии, фельдшер местной больницы.

Керченский колледж

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков пришел с оружием в учебное заведение и открыл огонь по учащимся и преподавателям. В результате стрельбы и подрыва взрывного устройства погибло 20 человек, более 50 получили ранения. Тело нападавшего с огнестрельным ранением было обнаружено в одной из аудиторий. В настоящее время по данному факту Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Крушение Ту-154

25 декабря 2016 года в районе Сочи Краснодарского края потерпел крушение и упал в море самолет Ту-154 российских ВВС, совершавший рейс Чкаловский — Хмеймим (Сирия). В результате авиакатастрофы все находящиеся на борту самолета 84 пассажира и восемь членов экипажа погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

Сахалин

В отношении губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина расследуется уголовное дело по факту получения им взятки в особо крупном размере, а также в отношении Андрея Икрамова и других лиц по факту посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 статья 290 и ч.4 статья 291.1 УК РФ).

Airbus A-321

31 октября 2015 года над центральной частью Синайского полуострова потерпел крушение авиалайнер Airbus A-321 российской компании «Когалымавиа», выполнявший чартерный рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. В результате катастрофы все находившиеся на борту 224 человека, в том числе семь членов экипажа, погибли.

Теракт в Домодедово

24 января 2011 года в зоне прилетов иностранных авиалиний в международном аэропорту «Домодедово» в городе Москва 21-летний Магомед Евлоев привел в действие размещенное на его поясе самодельное взрывное устройство. В результате теракта погибли 37 и получили телесные повреждения различной степени тяжести 172 гражданина России и иностранных государств. Три фигуранта уголовного дела приговорены к пожизненному лишению свободы, еще одному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства аэропорта «Домодедово» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Фигурантами этого уголовного дела являются: фактический владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик, управляющий директор ЗАО «Домодедово Эрпорт Авиэйшен Секьюрити» Андрей Данилов, директор аэропортового комплекса Вячеслав Некрасов, а также бывшая глава Российского представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» Светлана Тришина.

«Невский экспресс»

Следовавший из Москвы в Санкт-Петербург «Невский экспресс», потерпел крушение на перегоне Алешинка-Угловка 27 ноября 2009 года. На месте погибли 27 человек, позднее в больнице умер еще один пассажир. Ранения получили 130 человек. К данному преступлению причастна банда, возглавляемая Александром Тихомировым, известным как «Саид Бурятский». Участники банды рассчитывали на то, что в результате взрыва весь состав пассажирского поезда сойдет с рельсов и упадет под откос, что приведет к многочисленным жертвам. При совершении теракта боевиками использовалась тактика двойного подрыва. В ходе проведения спецоперации семь членов бандподполья были уничтожены. Приговором суда четверым боевикам назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, еще шести — в виде лишения свободы на сроки от семи до восьми лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Анна Политковская

В Москве в подъезде собственного дома на улице Лесной убита известный обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к убийству шести организаторов и исполнителей данного преступления. Они признаны виновными в убийстве Анны Политковской и приговорены к длительным срокам лишения свободы. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры к установлению заказчика убийства журналистки, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Махачкала

Вынесен приговор бывшему мэру города Махачкалы Саиду Амирову, бывшему заместителю главы города Каспийска Юсупу Джапарову, троим братьям Ахмедовым, Мураду Алиеву, Магомеду Кадиеву и Зубаиру Мутаеву. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в покушении на убийство, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, участии в незаконном вооруженном формировании, бандитизме, в приготовлении к совершению террористического акта, совершении террористического акта и незаконном обороте оружия. Приговором суда Саиду Амирову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, Юсупу Джапарову – в виде 18 лет лишения свободы, Магомеду Ахмедову — в виде 22 лет лишения свободы, Шамсутдину Ахмедову – в виде 10 лет лишения свободы, Абдулмажиду Ахмедову – в виде 10 лет лишения свободы, Мураду Алиеву – в виде 12 лет лишения свободы, Магомеду Кадиеву — в виде 13 лет лишения свободы и Зубаиру Мутаеву — в виде 11 лет лишения свободы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Следственный комитет РФ завершил расследование еще одного дела в отношении бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. По данным следствия, в 2007-2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, которая контролировала предпринимателей, занимавшихся незаконными банковскими операциями.

Ранее ФАН сообщал, что СК Ленобласти подвел итоги 10 лет работы.